Проблемы российского здравоохранения. Регионы учатся обходиться без помощи федерального центра

Тема здравоохранения для региональных властей является одним из тех китов, на которых зиждется стабильность и равновесие, считает эксперт

Качество и доступность медицинских услуг в России пока не соответствуют надлежащим критериям. Согласно результатам ежегодного исследования «Индекс здоровья будущего», которое провели ОНФ, ВЦИОМ и компания Philips, доверяют национальной системе здравоохранения всего 48% опрошенных.

© KM.RU, Кирилл Зыков

Большинство предпочитают «народные» методы лечения, даже когда речь идет о серьезных патологиях. По данным фонда «Общественное мнение», самолечение практикуют 63% граждан. Из них только 32% предпочитают обращаться к профессионалам. Следят же за своим здоровьем всего две трети респондентов, однако большинство из них не проходят ежегодную диспансеризацию.

Россия присоединилась к международному исследованию впервые. На вопросы о состоянии системы здравоохранения, здоровье людей, уровне интегрированности в медицине и развитии информационных систем ответили более 33 тысяч человек из 19 стран мира. В том числе 680 рядовых граждан РФ и более 200 врачей.

Социологи констатируют, что проблемы существуют не только в России. Большинство медицинских специалистов (96%) отмечают, что в целом по всему миру состояние здоровья граждан оценивается как плохое или неудовлетворительное.

Какие же проблемы существуют в России? Общероссийский народный фронт свидетельствует, что у 20% врачей нет компьютера на рабочем месте. Об отсутствии подобных проблем заявили только 35% опрошенных медицинских специалистов.

Большинство граждан отмечают, что состояние сферы здравоохранения оставляет желать лучшего. По данным ВЦИОМ, довольны медицинским обслуживанием только 9% россиян, 37% поставили оценку «удовлетворительно», и 52% граждан оценили его отрицательно. Главными недостатками системы граждане считают недостаточный уровень квалификации врачей, недоступность услуг для населения, высокие цены на лекарства и нехватку оборудования.

Особенно остро обстоит ситуация в регионах. Во Владимирской области еще летом прошлого года глава региона Светлана Орлова сетовала на нехватку 900 врачей. Позднее пресс-служба губернатора заверяла, что администрация расширяет сотрудничество с частными медицинскими учреждениями, чтобы граждане могли получить помощь бесплатно по полису ОМС, но сегодня о качественных изменениях в регионе говорить не приходится. По данным Росстата, число квалифицированных специалистов продолжает сокращаться.

Сложности испытывает не только Владимирский регион. Скандальная история с перинатальным центром в Брянской области показала, что проблемы зачастую возникают вовсе не из-за недостатка финансирования. Оснащенный современным оборудованием перинатальный центр обошелся региону в 2,2 миллиарда рублей. Казалось, было сделано все, чтобы реализовывать планы по сокращению детской смертности: в структуре есть отделение реанимации, отделение патологии беременности, интенсивной терапии. Но после смерти 11 детей центр был закрыт «по техническим причинам». Через несколько месяцев, центр возобновил свою работу практически без объяснения причин, однако 24 ноября вновь был закрыт «на санитарную обработку».

Оптимизация сферы российского здравоохранения привела к тому, что сократились врачебные ставки, но уровень нагрузки остался прежним. Например, нагрузка кардиологов Пензенской области увеличилась на 87%. Об этом заявлял губернатор региона Иван Белозерцев, подчеркивая, что «оптимизация должна проходить с умом».

Глава аналитического агентства «Национальный эксперт» Михаил Белый отметил, что тема здравоохранения для региональных властей является одним из тех китов, на которых зиждется стабильность и равновесие.

«Способность эффективно решать такие медицинские проблемы, заниматься улучшением соответствующей инфраструктуры — большой плюс в копилку любого губернатора. Да, это очень сложный комплекс вопросов, и быстрых решений здесь, как правило, не существует, скорее речь идет о планомерной работе», - говорит эксперт.

Работа в сфере здравоохранения не приносит быстрых результатов. Эта деятельность сродни долгосрочным инвестициям, когда результаты можно увидеть только через несколько лет. В отдельных случаях ситуация требует от руководства региона радикальных кадровых решений. Так, в Тульской области после полугодовой масштабной проверки губернатор Алексей Дюмин принял решение о смене руководства регионального Минздрава из-за множественных просчетов.

Но увольнениями дело не ограничилось. Одновременно с кадровыми заменами власти начали внедрять программы по привлечению молодых специалистов, строить фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности и практиковать удаленные консультации с помощью телемедицинских комплексов. Вдобавок, благодаря федеральной программе здравоохранения, жители региона могут ежегодно проходить бесплатный онкоскрининг для выявления опасных заболеваний на ранних стадиях.

Администрация также заручилась финансовой поддержкой федерального центра на условиях софинансирования, чтобы построить свой перинатальный центр. Новый корпус в административном центре планируют открыть в 2021 году.

На прошлой неделе новый глава Минздрава области Андрей Третьяков открыл памятник молодым родителям у действующего перинатального центра, где ежегодно принимают роды у четырех тысяч женщин. Он рассказал, что предпринимают власти, чтобы решить кадровые проблемы в сфере. «Мы прилагаем все усилия, чтобы привлечь специалистов в Тульскую область. Для этого функционируют кадровые программы, в том числе с предоставлением жилья. Надеемся, что молодые специалисты откликнутся и обязательно приедут работать в Тульскую область», – заявил Третьяков.

Фото: Пресс служба правительства Тульской области

Вдобавок область прошла первый этап внедрения проекта «Бережливая поликлиника», который уже работает в 11 учреждениях. Резюмируя упомянутые достижения области, губернатор оценивает текущий период как «начало перемен».

Перемены к лучшему есть и в Подмосковье, где в рамках региональной программы здравоохранения ремонтируют роддома, поликлиники и больницы. Благодаря совершенствованию системы маршрутизации скорой помощи, за минувший год смертность от заболеваний системы кровообращения снизилась в области на 14,3%. Сейчас в Подмосковье работают десять сосудистых центров и 12 первичных сосудистых отделений, где круглосуточно готовы помочь пациентам с инфарктами и инсультами.

Очевиден и технологический прогресс: в 2017 году подмосковные специалисты провели более 63 тысяч сложных операций. Глава Московской области Андрей Воробьев отмечал, что исполнение президентских указов, особенно в сфере здравоохранения, является одним из приоритетов руководства.

Стоить отметить рост качества медицинских услуг в Тюменской области. В рамках программы «Медицинский город» там создается инфраструктура для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В минувшем году специалисты реорганизованного тюменского Центра трансплантологии ОКБ провели первые операции по пересадке почки. В 2018 году специалисты планируют начать операции по трансплантации костного мозга, что позволит жителям не обращаться за помощью в федеральный центр.

Появился свой высокотехнологичный перинатальный центр и у жителей Ульяновской области. Курировал стройку центра глава региона Сергей Морозов лично. Клиника, специализирующаяся на помощи женщинам и новорожденным со сложной перинатальной патологией, рассчитана на 150 человек. Учреждение может принимать около 3,5 тысяч пациентов ежегодно.

Благодаря утвержденной президентом РФ федеральной программе по развитию сети перинатальных центров, похожие учреждения появились в Тамбове, Махачкале, Назрани, Пензе, Уфе, Брянске, Оренбурге и Якутске.

Руководитель фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов отмечает, что проблемы здравоохранения всегда являются проблемами особого порядка, с которыми сталкивался практически каждый россиянин. Эксперт констатирует, что из-за хронических стрессов и загрязнения экологии люди болеют гораздо чаще, а высокий темп современной жизни не оставляет времени на заботу о своем здоровье.

«Жесткие требования к врачам и их работе со стороны страховых медицинских компаний или руководства медучреждений неизбежно приводят к многочисленным жалобам со стороны больных. Достаточно вспомнить о том, что в большинстве случаев на первичный прием у врача отводится 15-20 минут и это с учетов захода, ухода больного и заполнения врачом многочисленных учетных форм», - заметил эксперт.

Разрешить накопившиеся проблемы исключительно за счет федеральных программ не получится. Руководство отдельных регионов это осознает и преодолевает сложную ситуацию во многом за счет внутренних усилий. Как показывает практика, результат обеспечивают правильно расставленные приоритеты и верно выбранные методы управления системой здравоохранения.