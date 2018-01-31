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Ученые рассказали о вреде электронных сигарет для иммунной системы

11:57 31.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Американские ученые обнаружили серьезный вред, наносимый организму при использовании электронных сигарет.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Physiology говорится, что вейпы и другие типы электронных сигарет вызывают массовую гибель клеток иммунной системы и в частности моноцитов.

В своей работе ученые изучали как пар, полученный в результате испарения различных марок никотиновой жидкости, влиял на жизнеспособность разных типов клеточных культур. Обнаружилось, что подобные жидкости, содержавшие в себе ароматические добавки, крайне негативно воздействовали не только на клетки легких, но и на отдельные типы иммунных телец. Так, даже относительно небольшие дозы пара вызывали массовую гибель моноцитов, заставляя вырабатывать сигнальные молекулы, вызывающие воспаления и другие реакции, усугубляющие действие вредных веществ на ткань легких.

Наиболее вредными оказались жидкости со вкусом корицы, арбуза и земляники, а относительно безопасными — со вкусом фруктов и кокоса.

Ученые заявляют, что производители курительных смесей для электронных сигарет не всегда указывают то, что реально содержится в продукции и никогда не проверяют, как именно эти компоненты взаимодействуют между собой и с клетками организма.

«Сейчас продажа вейпов никак не регулируется, а такие названия ароматов, как «карамельны», «пирожный» и так далее, часто привлекают молодежь. Наше исследование показывает, что продажа таких наполнителей должны быть ограничена, а производители должны указывать все их компоненты, чтобы защитить здоровье людей», - резюмируют ученые.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире, Последствия курения
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.01.2018, 15:47
Гость: Вообще-то

подобные заявления нужно делать когда выдают лицензию на товар, а не через 10 лет после начала производства.
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