Депутаты предложили компенсировать затраты на платные операции

Депутаты фракции «Единая Россия» разработали законопроект о компенсации государством 50% затрат на платные медицинские операции, пишет «Парламентская газета».

По словам разработчиков документа, предполагается, что государство будет компенсировать не менее 50% затрат на медицинские операции, заложенные в системе ОМС, в случае, если пациент решит их сделать на платной основе.

На сегодняшний день полис обязательного медицинского страхования не покрывает многие расходы на лечение, в особенности это касается операций. А в целях экономии времени граждане предпочитают сразу идти в платные клиники, чтобы не ждать в очередях.

«Тем не менее, деньги на подобные операции государство выделяет по системе ОМС. Чтобы эти суммы не пропадали, их нужно переводить на счет каждому гражданину, чтобы он мог ею оплатить часть платного лечения», - комментируют парламентарии.

Предполагается, что законопроект будет внесен в Государственную Думу РФ до конца февраля. Законопроект нацелен на то, чтобы каждый мог выбрать платно ему лечиться или нет, но при этом понимал, что государство ему поможет. Также он поможет снизить коррупцию в медучреждениях.