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Депутаты предложили компенсировать затраты на платные операции

10:23 2.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутаты фракции «Единая Россия» разработали законопроект о компенсации государством 50% затрат на платные медицинские операции, пишет «Парламентская газета».

По словам разработчиков документа, предполагается, что государство будет компенсировать не менее 50% затрат на медицинские операции, заложенные в системе ОМС, в случае, если пациент решит их сделать на платной основе.

На сегодняшний день полис обязательного медицинского страхования не покрывает многие расходы на лечение, в особенности это касается операций. А в целях экономии времени граждане предпочитают сразу идти в платные клиники, чтобы не ждать в очередях.

«Тем не менее, деньги на подобные операции государство выделяет по системе ОМС. Чтобы эти суммы не пропадали, их нужно переводить на счет каждому гражданину, чтобы он мог ею оплатить часть платного лечения», - комментируют парламентарии.

Предполагается, что законопроект будет внесен в Государственную Думу РФ до конца февраля. Законопроект нацелен на то, чтобы каждый мог выбрать платно ему лечиться или нет, но при этом понимал, что государство ему поможет. Также он поможет снизить коррупцию в медучреждениях.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Здравоохранение и медицина в России, Страхование и страховые компании в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 14:16
Гость: shurff

Потому что сразу на 100% нельзя, все пойдут платные операции делать. Государство не сдюжит.
02.02.2018, 13:55
Гость: Сергей

Не у всех же есть 37 млн. на швейцарских счетах якобы на лечение родственников... Да, коммунисты?
02.02.2018, 13:46
Гость: Махмут

"граждане предпочитают сразу идти в платные клиники, чтобы не ждать в очередях."
- Чтобы получить платное лечение вовсе не обязательно идти в платную клинику. Подавляющее большинство населения получает платное лечение в муниципальных клиниках. А поскольку муниципальные клиники ФОРМАЛЬНО лечат людей бесплатно, то ФАКТИЧЕСКИ они компенсационных денег не получат, а значит этот закон не коснётся большинства населения. С другой стороны, в платных клиниках 10-ти минутная консультация офтальмолога стоит 1000 рублей (выписка рецептов в эту услугу не входит). При таких расценках никакого бюджета (даже в грудининских мечтах) у страны не хватит.
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