Роспотребнадзор предупредил об эпидемии сифилиса в Словакии

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сифилиса на территории Словакии.

На сайте ведомства сообщается, что в городе Требишов и его пригороде объявлена эпидемия данного заболевания.

«По информации Штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Словакии, в городе Требишов и одноименном районе объявлена эпидемия сифилиса», - предупреждают в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в вышеназванных районах заболеваемость сифилисом в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии. В последнее время количество больных данным венерическим заболеванием увеличилось на 115 человек. В большинстве своем эпидемия коснулась цыганского национального меньшинства.

Медики и чиновники делают все возможное, чтобы выявить всех заболевших и остановить распространение заболевания. Туристам же рекомендовано учитывать данную информацию при планировании своих поездок.