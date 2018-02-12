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Роспотребнадзор предупредил об эпидемии сифилиса в Словакии

09:43 12.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сифилиса на территории Словакии.

На сайте ведомства сообщается, что в городе Требишов и его пригороде объявлена эпидемия данного заболевания.

«По информации Штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Словакии, в городе Требишов и одноименном районе объявлена эпидемия сифилиса», - предупреждают в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в вышеназванных районах заболеваемость сифилисом в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии. В последнее время количество больных данным венерическим заболеванием увеличилось на 115 человек. В большинстве своем эпидемия коснулась цыганского национального меньшинства.

Медики и чиновники делают все возможное, чтобы выявить всех заболевших и остановить распространение заболевания. Туристам же рекомендовано учитывать данную информацию при планировании своих поездок. 

Темы: Словакия, Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 14:48
Гость: Сергей_К

"В большинстве своем эпидемия коснулась цыганского национального меньшинства"
.
ЦЫГАНЕ - они и в Англии цыгане, хоть там зовут их ДЖИПСИ.
.
Так эти Gipsy ныне 100% моторизованы и сверхмобильны.
Жилье - дачи-прицепы. "Нынче здесь, а завтра - там".
Становятся табором в ЛЮБОМ, понравившемся им месте.
Хоть в городском парке, если он есть.
.
А в Ю-ропе ВИЗОВ им НИГДЕ НЕ НАДО.
.
К слову. ТЕ Gipsy ЗДОРОВО ОТЛИЧАЮТСЯ ВО ВСЕМ от наших цыган.
.
Наши - очень даже милые и забавные.
12.02.2018, 12:57
Гость: Ося

А в Химках яблоки продают как раз из Словакии...
12.02.2018, 12:14
Гость: Длинный нос

Вовремя чехи отделились от словяков.
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