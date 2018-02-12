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Россияне стали реже пользоваться больничными

21:17 12.02.2018
exoticstatya.weebly.com
exoticstatya.weebly.com
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В России снизилось количество выдаваемых листков нетрудоспособности. Об этом RNS рассказали Фонде социального страхования (ФСС).

Согласно данным организации, в прошлом году было выдано 39,7 миллиона больничных на бумажном носителе и 240, 4 тысячи электронных листков нетрудоспособности. В 2016 году количество выданных больничных оставило 40,5 миллиона. В Фонде отметили, что показатель снизился на 1,2%.

Лидировали в прошлом году по числу больничных Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

В Минздраве пообещали изданию представить свою статистику позднее.

Ранее сообщалось, что у россиян стали возникать проблемы с работодателями из-за листков нетрудоспособности. Те нередко отказывались оплачивать сотрудникам пребывание на больничном.
 

Темы: Россия, Статистические данные и прогнозы, Здоровье
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2018, 05:59
Гость: Махмут

К каждому предприятию закреплены поликлиники. Именно эти поликлиники и выдают больничные листы работникам. Скорее всего администрация предприятий нашла способ заинтересовать администрацию поликлиник, чтобы те по возможности отказывались освобождать от работы заболевших сотрудников. Предприятию выгодно. А за возможные осложнения и даже смерть никто ответственности не несёт. Других наберут. Необходимо ввести закон о возбуждении уголовных дел в случае смерти людей, не достигших пенсионного возраста.
13.02.2018, 05:47
Гость: Canadall

Погодите еще немного, к вам уже прут вовсю агенты влиянимя, доктора-мясниковы и прочие коновалы. Тогда и ваша медицина превратится в канадскую катастрофу.
13.02.2018, 03:34
Гость: Евгений В

Постоянное ощущение, что живу не на Родине, не в России, а в какй то колониальной стране, где меня и окружающих превращают в ни что. Одна надежда на Грудинина. Пусть он может и не сможет помочь России выбраться из болота, но хуже все равно не станет, чем при этой воровской власти. Особенно брезгливое чувство вызывает меркантильный сегодняшний формальный лидер ЕР, который считает себя умным и что ему все по статусу положено, что он все это заслужил.
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