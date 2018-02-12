Россияне стали реже пользоваться больничными

В России снизилось количество выдаваемых листков нетрудоспособности. Об этом RNS рассказали Фонде социального страхования (ФСС).

Согласно данным организации, в прошлом году было выдано 39,7 миллиона больничных на бумажном носителе и 240, 4 тысячи электронных листков нетрудоспособности. В 2016 году количество выданных больничных оставило 40,5 миллиона. В Фонде отметили, что показатель снизился на 1,2%.

Лидировали в прошлом году по числу больничных Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

В Минздраве пообещали изданию представить свою статистику позднее.

Ранее сообщалось, что у россиян стали возникать проблемы с работодателями из-за листков нетрудоспособности. Те нередко отказывались оплачивать сотрудникам пребывание на больничном.

