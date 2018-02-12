В Латвии начался сбор подписей против повышения зарплат врачам

На платформе общественных инициатив ManaBalss.lv стартовал сбор подписей против повышения зарплат латвийским врачам и за переход на бонусную систему оплаты их труда.

Автор петиции Романс Сучакс поясняет, что повышение заработной платы ничего не изменит в системе здравоохранения Латвии и не улучшит качество медицины, поэтому необходимо перевести медиков на бонусную систему, чтобы у них была мотивация помогать людям.

"От повышения зарплаты врачи, наоборот, не станут уделять больше внимания пациенту, не смогут лучше установить правильный диагноз своевременно, а также назначить правильное и адекватное лечение", — говорится в тексте инициативы.

Сучакс уверяет, что постоянное повышение оплаты труда сделает врачей более беспечными, кроме того, есть шанс, что медики будут постоянно требовать увеличения своих доходов, а люди от этого здоровее не станут, пишет РИА Новости.

Сэкономленные на зарплатах деньги Сучакс предлагает пустить на бесплатную внеочередную диагностику всего организма для людей старше 30, которую можно проводить примерно один раз в три года или раз в шесть лет. Также, по мнению автора инициативы, средства можно потратить на снижение стоимости дорогих операций или лекарств.

Помимо этого, Сучакс предлагает приглашать высококвалифицированных врачей из Европы, чтобы они могли создать конкуренцию латвийским врачам и поднять планку качества их работы.

Сучакс также рассказал, как должна функционировать бонусная система. По его словам, после оказания врачом медицинской помощи пациенту нужно выдать опросник, в котором он сможет оценить качество обслуживания и поставить в конце подпись.

По таким опросникам Сучакс предлагает определять, каким врачам поднимать зарплату, а каким нет. Недобросовестным медикам зарплату он предлагает снижать.