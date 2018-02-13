В Турции зафиксирована вспышка сибирской язвы. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

Как пишет ведомство, на сегодняшний день в Турции госпитализировано более 70 человек, у трех из них диагноз подтвержден лабораторно, одна женщина скончалась.

Вспышка инфекционного заболевания произошла в провинции Трабзон в районе населенного пункта Акчаабат, имеющего выход к Черному морю. По данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания является разделка больных коров и употребление в пищу инфицированного мяса. Турецкие власти пытаются остановить распространение инфекции.

Роспотребнадзогр обращает внимание россиян на сложившуюся ситуацию и просит учитывать ее при планировании поездок.