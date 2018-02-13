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В Турции зафиксирована вспышка сибирской язвы

12:01 13.02.2018
Сибирская язва. Фото с сайта popmech.ru
Сибирская язва. Фото с сайта popmech.ru
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В Турции зафиксирована вспышка сибирской язвы. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

Как пишет ведомство, на сегодняшний день в Турции госпитализировано более 70 человек, у трех из них диагноз подтвержден лабораторно, одна женщина скончалась.

Вспышка инфекционного заболевания произошла в провинции Трабзон в районе населенного пункта Акчаабат, имеющего выход к Черному морю. По данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания является разделка больных коров и употребление в пищу инфицированного мяса. Турецкие власти пытаются остановить распространение инфекции.

Роспотребнадзогр обращает внимание россиян на сложившуюся ситуацию и просит учитывать ее при планировании поездок.

Темы: Турция, Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире
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Комментарии читателей
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13.02.2018, 16:28
Гость: "Вспышка в Турции"

Рыбка занесла.
13.02.2018, 16:22
Гость: Ох, допрыгаетесь!

Возьмемся мы скоро за вас, ребята.
13.02.2018, 15:59
Гость: Хмы

Вот и сынок турецкоподданого, потомок янычар, идейный борец за денежные знаки объявился.
Все претензии к Колину Пауэллу, это он пробиркой в ООНе натряс черте чего.
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