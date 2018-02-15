В Минздраве задумались о модернизации детских медучреждений

Ведомство работает над программой по обновлению детских больниц. Об этом заявила в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи замминистра Татьяна Яковлева.

«Да, мы занимаемся этим сейчас... пока в министерстве", - цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу ведомства по модернизации детских поликлиник. По словам Яковлевой, средства на это уже выделены.

Что касается больниц для детей, то примерно половина их не отвечают современным требованиям. Здания, в которых они располагаются, необходимо капитально ремонтировать или сносить. Речь идет о более одной тысячи больниц.

