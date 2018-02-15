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В Минздраве задумались о модернизации детских медучреждений

20:00 15.02.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Ведомство работает над программой по обновлению детских больниц. Об этом заявила в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи замминистра Татьяна Яковлева.

«Да, мы занимаемся этим сейчас... пока в министерстве", - цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу ведомства по модернизации детских поликлиник. По словам Яковлевой, средства на это уже выделены.

Что касается больниц для детей, то примерно половина их не отвечают современным требованиям. Здания, в которых они располагаются, необходимо капитально ремонтировать или сносить. Речь идет о более одной тысячи больниц.
 

Темы: Россия, Больницы и лечебные учреждения в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 23:25
Гость: Гость

Ну вот, теперь и детской медицины больше не будет...
15.02.2018, 22:28
Гость: Зоя

Городские поликлиники уже модернизировали - кроме врача общей практики(что это такое, непонятно), хирурга и отоларинголога никого нет. Ни эндокринолога, ни невролога, ни невропатолога, ни кардиолога, ни окулиста, ни гастроэнтнролога, ни гематолога, никого нет!
В общем, медицину для взрослых уничтожили.
Теперь собираются уничтожить медицину для детей, людоеды!
15.02.2018, 22:05
Гость: Евгений В

В РФ власть постоянно думает, как строить мост....? И на том все заканчивается. Путин, конечно, не может не поддержать такую инициативу, тем более перед судьбеносными выборами.
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