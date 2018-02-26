Ученые рассказали о главной опасности популярных обезболивающих

Тайваньские ученые назвали главную опасность пяти самых распространенных по всему миру обезболивающих лекарственных препаратов. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале British Journal of Clinical Pharmacology.

Ученые провели анализ данных 56 тысяч взрослых людей, страдающих повышенным давлением. В ходе исследования обнаруживалось, что многие из них постоянно принимали такие обезболивающие препараты, как ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, напроксен, мефенамовая кислота.

Так, у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, происходил инфаркт или инсульт в течение 4 недель после начала приема. Целекоксиб оказывал подобное воздействие на одного из 105 человек. Сердечный приступ или инсульт произошел у одного человека из 245 и у одного из 214, употреблявших диклофенак и напроксен соответственно.

Наиболее «безопасным» лекарством из этого списка оказалась мефенамовая кислота: инсульт или инфаркт происходил в одном случае из 394.

Ранее ученые выяснили, что ибупрофен может привести к мужскому бесплодию, а также он негативно влияет на фертильность плода женского пола в первом триместре беременности.