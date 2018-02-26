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Ученые рассказали о главной опасности популярных обезболивающих

12:49 26.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Тайваньские ученые назвали главную опасность пяти самых распространенных по всему миру обезболивающих лекарственных препаратов. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале British Journal of Clinical Pharmacology.

Ученые провели анализ данных 56 тысяч взрослых людей, страдающих повышенным давлением. В ходе исследования обнаруживалось, что многие из них постоянно принимали такие обезболивающие препараты, как ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, напроксен, мефенамовая кислота.

Так, у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, происходил инфаркт или инсульт в течение 4 недель после начала приема. Целекоксиб оказывал подобное воздействие на одного из 105 человек. Сердечный приступ или инсульт произошел у одного человека из 245 и у одного из 214, употреблявших диклофенак и напроксен соответственно.

Наиболее «безопасным» лекарством из этого списка оказалась мефенамовая кислота: инсульт или инфаркт происходил в одном случае из 394.

Ранее ученые выяснили, что ибупрофен может привести к мужскому бесплодию, а также он негативно влияет на фертильность плода женского пола в первом триместре беременности.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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Комментарии читателей
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26.02.2018, 18:42
Гость: streamer

Все равно ничего другого для обезболивания при тяжелых артрозных поражениях суставов нет или, по крайней мере, не назначают. Есть еще препараты на основе прегабалина для блокирования нервных окончаний, но они не обладают никаким лечащим (противовоспалительным) действием. Для многих, плотно подсевших на эти препараты, быстрая смерть от инсульта или инфаркта вовсе не представляется таким уж неприемлемым вариантом.
26.02.2018, 15:06
Гость: Оллес

Ах...да...мелочь забыли:кто их не употреблял - умерли на 10-15 лет раньше,и очень мучительно :))
26.02.2018, 15:04
Гость: Олеся

Ощо памидоры смертельно кушать,уй! - смертность - 98%!!!-
это еще Марк Твен писал :)))
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