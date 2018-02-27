В московских медучреждениях пройдут дни открытых дверей

В столичных медучреждениях в марте пройдут дни открытых дверей, сообщается на сайте мэра столицы.

Женщины смогут проконсультироваться у гинеколога, онколога, маммолога. При наличии показаний можно будет сдать анализы, сделать УЗИ органов малого таза, молочных желез.

Будущим мамам расскажут о специфике проведения родов, начиная от перечня необходимых документов до возможности сохранения пуповинной крови. Специалисты ответят на вопросы беременных женщин, молодых мам, пар, которые планируют рождение ребенка.

Жителей столицы проконсультируют по вопросам детского и подросткового туберкулеза. Врачи сделают рентген грудной клетки, диаскинтест, направят на необходимые анализы.

Обследоваться у кардиолога, акушера-гинеколога, хирурга, оториноларинголога, уролога можно будет в городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова. О диагностике и лечении ишемической болезни сердца расскажут кардиологи в городской клинической больнице №4.

Получить консультацию онколога можно будет в онкологическом клиническом диспансере №1. А в рамках Всемирного дня борьбы с глау4комой, 6 марта, можно будет измерить внутриглазное давление и проконсультироваться у офтальмолога (для лиц, старше 39 лет).

Перечень всех мероприятий и клиник, участвующих в акции, опубликован на сайте мэра Москвы.