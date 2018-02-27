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В московских медучреждениях пройдут дни открытых дверей

10:32 27.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В столичных медучреждениях в марте пройдут дни открытых дверей, сообщается на сайте мэра столицы.

Женщины смогут проконсультироваться у гинеколога, онколога, маммолога. При наличии показаний можно будет сдать анализы, сделать УЗИ органов малого таза, молочных желез.

Будущим мамам расскажут о специфике проведения родов, начиная от перечня необходимых документов до возможности сохранения пуповинной крови. Специалисты ответят на вопросы беременных женщин, молодых мам, пар, которые планируют рождение ребенка.

Жителей столицы проконсультируют по вопросам детского и подросткового туберкулеза. Врачи сделают рентген грудной клетки, диаскинтест, направят на необходимые анализы.

Обследоваться у кардиолога, акушера-гинеколога, хирурга, оториноларинголога, уролога можно будет в городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова. О диагностике и лечении ишемической болезни сердца расскажут кардиологи в городской клинической больнице №4.

Получить консультацию онколога можно будет в онкологическом клиническом диспансере №1. А в рамках Всемирного дня борьбы с глау4комой, 6 марта, можно будет измерить внутриглазное давление и проконсультироваться у офтальмолога (для лиц, старше 39 лет).

Перечень всех мероприятий и клиник, участвующих в акции, опубликован на сайте мэра Москвы. 

Темы: Москва, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.02.2018, 16:26
Гость: Пенсионер П.

А нам расскажут, куда подевались лекарства из льготных аптек?
С ноября лапшу на уши вешают.
Или будут давать только в случае явки на выборы?
27.02.2018, 16:20
Гость: А при

Советской власти поликлиники были открыты и в другие дни года.
27.02.2018, 12:53
Гость: Ося

Массовый развод лохов на бабки. Бесплатная консультация - для того, чтобы запугать и посоветовать обратиться к своим коллегам (для уточнения), но уже платно.
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