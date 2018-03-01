]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

В Москве появятся медбригады по выводу из запоя

13:16 1.03.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В апреле в Москве появится неотложная медицинская помощь на дому для людей с алкогольной зависимостью. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам в медицинской бригаде будет врач-нарколог, а из оборудования — капельницы и растворы. Пациентов будут выводить из запоя, помогут облегчить состояние после алкогольной интоксикации.

Брюн отметил, что задачей таких бригад будет не только выезд к больному и вывод его из запоя, но и профилактическая работа на месте. «При необходимости — госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения», - рассказал он.

Кроме того, в России будет восстановлена система вытрезвителей. Курировать этот вопрос будет министерство труда и социальной защиты. Брюн отметил, что вопрос о создании вытрезвителей «уже практически решен». В некоторых городах такие учреждения будут существовать при наркологических клиниках, в других — при органах соцзащиты, в третьих — как самостоятельные объекты. Однако когда именно откроются данные заведения, пока точно не определено.

Система вытрезвителей была ликвидирована в России в 2011 году в рамках реформы МВД. 

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Здоровье, Последствия употребления алкоголя
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2018, 16:40
Гость: Алекс

Это не борьба с алкоголиками, а с людьми, по заявкам "жены" детей, родственников. Постановка на учёт в наркодиспансер, ломка карьеры, лишение водительских прав и многое другое.
01.03.2018, 16:37
Гость: такс

А рассол огуречный они будут сами делать или закупать
01.03.2018, 15:39
Гость: Контрразведчик

Всё, копец, полицаи будут грабить нетрезвых уже законно.)))
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.