В Москве появятся медбригады по выводу из запоя

В апреле в Москве появится неотложная медицинская помощь на дому для людей с алкогольной зависимостью. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам в медицинской бригаде будет врач-нарколог, а из оборудования — капельницы и растворы. Пациентов будут выводить из запоя, помогут облегчить состояние после алкогольной интоксикации.

Брюн отметил, что задачей таких бригад будет не только выезд к больному и вывод его из запоя, но и профилактическая работа на месте. «При необходимости — госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения», - рассказал он.

Кроме того, в России будет восстановлена система вытрезвителей. Курировать этот вопрос будет министерство труда и социальной защиты. Брюн отметил, что вопрос о создании вытрезвителей «уже практически решен». В некоторых городах такие учреждения будут существовать при наркологических клиниках, в других — при органах соцзащиты, в третьих — как самостоятельные объекты. Однако когда именно откроются данные заведения, пока точно не определено.

Система вытрезвителей была ликвидирована в России в 2011 году в рамках реформы МВД.