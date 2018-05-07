Минздрав научит врачей всех специальностей лечить никотиновую зависимость

Минздрав России выпустил клинические рекомендации для врачей по лечению никотиновой зависимости и синдрома отмены табака.

Как пишет ТАСС, впервые ведомство внедрило такие рекомендации, которые могут использоваться любыми врачами, в том числе терапевтами и врачами общей практики. Предполагается, что это позволит увеличить количество людей, отказавшихся от курения.

По словам разработчиков, в документе содержится все, что необходимо для лечения никотиновой зависимости, исходя из опыта наркологической службы, а также рекомендации для профилактики обострения лечения бронхо-легочных нарушений в период отказа от табака. При этом все это сведено до алгоритма, которым может пользоваться совершенно любой врач, как нарколог, психиатр-нарколог или же терапевт.

Ранее работу с пациентами, пожелавшими отказаться от курения, проводили психиатры-наркологи. Теперь же это сможет делать любой специалист, пройдя курсы повышения квалификации.

«Если заболевание развилось в результате курения табака, то это заболевание: гастроэнтерологическое, кардиологическое, пульмонологическое, - вы не вылечите, если не уберете его первопричину», - объяснили разработчики документа.

Таким образом, впервые у любого врача появилась возможность скоординировать лечение уже развившегося заболевания с лечением никотиновой зависимости.

В будущем планируется создание в поликлиниках специальные кабинеты по лечению никотиновой зависимости. Врачи будут консультировать курящих пациентов и предлагать варианты лечения от никотиновой зависимости.