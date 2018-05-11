]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

ВОЗ предупредила о самой сильной вспышке Эболы

16:51 11.05.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о подготовке к «худшему сценарию» вспышки Эболы. Соответствующее предупреждение последовало после вируса геморрагической лихорадки в Конго. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на сотрудников ведомства.

В международной организации обеспокоены сложившейся ситуацией. Уже подтверждены 11 случаев инфицирования вирусом. 17 человек погибли, еще у 32 есть подозрения на заболевание.

Вспышка в Конго стала девятой по счету. В первый раз лихорадку зафиксировали в 1976 году.

Эбола — опасное вирусное заболевание, вызывающее высокую температуру, сильный озноб, тошноту, рвоту, судороги, кровотечение, в том числе внутреннее. Большая часть случаев заканчивается смертельным исходом.

По данным сайта «Русская Планета», новосибирские ученые смогли создать вакцину для профилактики лихорадки Эбола под названием «ЭпиВакЭбола». Лекарство зарегистрировали в марте 2018 года и разрешили к использованию в лечебно–профилактических учреждениях. Этап регистрации и подготовки к клиническим испытаниям шел в 2015 году.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.05.2018, 23:36
Гость: НДА

Масоны испугались желтого камешка вот и зачищают землю в Африке ,там ресурсов полно.
11.05.2018, 19:27
Гость: зарегистрировали в марте 2018 года и разрешили-

Вот оно и...
11.05.2018, 17:59
Гость: А

Неужто пиндосня опять планирует африканцев "вакцинировать"?
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.