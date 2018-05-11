ВОЗ предупредила о самой сильной вспышке Эболы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о подготовке к «худшему сценарию» вспышки Эболы. Соответствующее предупреждение последовало после вируса геморрагической лихорадки в Конго. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на сотрудников ведомства.

В международной организации обеспокоены сложившейся ситуацией. Уже подтверждены 11 случаев инфицирования вирусом. 17 человек погибли, еще у 32 есть подозрения на заболевание.

Вспышка в Конго стала девятой по счету. В первый раз лихорадку зафиксировали в 1976 году.

Эбола — опасное вирусное заболевание, вызывающее высокую температуру, сильный озноб, тошноту, рвоту, судороги, кровотечение, в том числе внутреннее. Большая часть случаев заканчивается смертельным исходом.

По данным сайта «Русская Планета», новосибирские ученые смогли создать вакцину для профилактики лихорадки Эбола под названием «ЭпиВакЭбола». Лекарство зарегистрировали в марте 2018 года и разрешили к использованию в лечебно–профилактических учреждениях. Этап регистрации и подготовки к клиническим испытаниям шел в 2015 году.