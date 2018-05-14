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Роспотребнадзор проверил качество молочной продукции в России

08:43 14.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор провел масштабное исследование молочных продуктов, в ходе которых определяли уровень использования немолочных жиров.

Как сообщается на сайте ведомства, под проверку попали творог жирностью 9%, молоко жирностью 3,2%, сливочное масло жирностью 72,5%. Всего было исследовано около 250 федеральных и региональных брендов.

В ходе проверки фальсификация немолочными жирами была выявлена в восьми пробах молока из 90 отобранных, в шести пробах творога из 73 отобранных. Таким образом фальсификат на рынке молочных продуктов составляет не более 8%.

«Результаты показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям», - резюмируют эксперты ведомства.

В ходе исследования также проверялось наличие антибиотиков, превышение было обнаружено в пяти пробах молока, девяти - творога и двух - сливочного масла. В ходе исследований эксперты не обнаружили нарушений по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий.

Содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, железо, медь, пестициды, микротоксины, меламин) ни в одном образце не превысило нормы. Также не выявлено ни одного образца с превышением значений радиологических показателей. 

Темы: Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Продовольственная безопасность России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 12:46
Гость: петр

Все верно! Заметьте! что одновременно вредным становиться говядина, жирная сметана и натуральный сыр.
14.05.2018, 11:07
Гость: Бражко Александр Анатольевич

Роскачество опубликовало итоги исследования премиального и среднего ценового сегмента молочной продукции.
В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов. Была проанализирована практически вся полка трех изучаемых товаров: 90 торговых марок молока, 73 образца творога и 82 бренда сливочного масла.

Исследование охватило торговые марки, доля которых составляет более 70% рынка каждой из трех исследуемых категорий. Остальные торговые марки (30%) - продаются только в нижнем ценовом сегменте.

Нижний ценовой сегмент, составляющий более 55% товарооборота по стране, в исследованиях не участвовал, продукция не отбиралась.

По информации Роскачество, закупки товаров проводились: в розничных сетях, традиционных торговых точках, фирменных!!!!! магазинах производителей в десятках городов по всей стране.
Потребители, общественные палаты субъектов, администрации 1400 муниципалитетов страны не обладают информацией о местах закупок и приобретенных товарах: территориальные Управления Роспотребнадзора и Россельхознадзора также не смогли оперативно предоставить информацию.
Закупки проведены без процедуры общественного контроля.

Таким образом, закупка, лабораторные исследования проведены без гражданского (общественного) контроля. Кому нужна подобная деятельность?????
14.05.2018, 10:38
Гость: подсобное хозяйство

Будь Продукты по ГОСТУ СССР сейчас бы не молока не колбасы на прилавках не было кушаем одну химию !
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