Роспотребнадзор проверил качество молочной продукции в России

Роспотребнадзор провел масштабное исследование молочных продуктов, в ходе которых определяли уровень использования немолочных жиров.

Как сообщается на сайте ведомства, под проверку попали творог жирностью 9%, молоко жирностью 3,2%, сливочное масло жирностью 72,5%. Всего было исследовано около 250 федеральных и региональных брендов.

В ходе проверки фальсификация немолочными жирами была выявлена в восьми пробах молока из 90 отобранных, в шести пробах творога из 73 отобранных. Таким образом фальсификат на рынке молочных продуктов составляет не более 8%.

«Результаты показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям», - резюмируют эксперты ведомства.

В ходе исследования также проверялось наличие антибиотиков, превышение было обнаружено в пяти пробах молока, девяти - творога и двух - сливочного масла. В ходе исследований эксперты не обнаружили нарушений по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий.

Содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, железо, медь, пестициды, микротоксины, меламин) ни в одном образце не превысило нормы. Также не выявлено ни одного образца с превышением значений радиологических показателей.