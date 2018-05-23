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Минздрав предложил смягчить ответственность медицинских работников

14:40 23.05.2018
Вход в здание Минздрава © KM.RU, Илья Шабардин
Вход в здание Минздрава © KM.RU, Илья Шабардин
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Смягчить ответственность медицинских работников предложил Минздрав, изменить предлагается статью 228.2 УК.

Ведомством предлагается «декриминализация деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности», проект расположен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что в силу проект вступит уже в январе 2019 года. Акт подготовлен из-за поручения заместителя председателя правительства Ольги Голодец.

Сейчас санкции по первой части статьи предусматривают штрафы в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы или обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает «Право.ру».

Согласно системе Caselook.ru, за последние пять лет всего 147 дел было возбуждено и доведено до суда по этой статье, 59,2% было удовлетворено (87 дел).

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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23.05.2018, 16:12
Гость: да

И то верно, наркопритон, повесив вывеску "аптека", не должен опасаться штрафов.
23.05.2018, 16:03
Гость: jeez

Ну всё. Считай это конец более или менее квалифицированной медицине. Скоро будет выгоднее лечиться подорожником, чем иметь дело с медиками имбицилами.
23.05.2018, 15:08
Гость: Олег

Да да, правильно! Они паразиты и так в 99% случаев работают не для здоровья пациента, а на свой карман, забыв про свое главное предназначение.
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