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В Госдуме предложили отменить врачебную тайну для подростков

11:31 6.06.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, разрешающий родителям доступ к медицинской информации детей до 18 лет, пишет «Коммерсант». Сейчас медицинская документация подростков старше 15 лет относятся к врачебной тайне.

Законопроект, вносящий соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья», подготовлен думой Самарской области.

В пояснительной записке говорится, что «дети старшего подросткового возраста зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода (ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, пристрастие к употреблению алкогольных напитков, курение табачных изделий, токсикомания, наркомания)».

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил «Коммерсанту», что законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что законопроект в целом может быть взят за основу, но «требует доработки в части системного подхода».

Самарские депутаты в 2017 году уже подготовили аналогичный законопроект. Однако тогда комиссия по вопросам социальной политики Совета законодателей РФ при Федеральном собрании рекомендовала не вносить его в Госдуму. Законопроект тогда не поддержали ни правовое управление Госдумы, ни комитет Совета Федерации по соцполитике.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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06.06.2018, 13:45
Гость: ВВВ

Это вряд-ли! Два месяца трём ЛОРам, включая заведующего отделением, доказывал, что гайморит это не бронхит. Так и не доказал. Чуть после по скорой в больницу увезли.
06.06.2018, 12:46
Гость: Хотя бы раз

что то созидательное сделали.
Способны только запрещать,разрушать,засекречивать свои доходики и требовать открывать им все от переписки до постельного белья.
Саранча двадцать первого века России-депутаты пожирающие страну.
06.06.2018, 12:46
Гость: Хотя бы раз

что то созидательное сделали.
Способны только запрещать,разрушать,засекречивать свои доходики и требовать открывать им все от переписки до постельного белья.
Саранча двадцать первого века России-депутаты пожирающие страну.
Все комментарии (6)
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