В Госдуме предложили отменить врачебную тайну для подростков

11:31

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, разрешающий родителям доступ к медицинской информации детей до 18 лет, пишет «Коммерсант». Сейчас медицинская документация подростков старше 15 лет относятся к врачебной тайне.

Законопроект, вносящий соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья», подготовлен думой Самарской области.

В пояснительной записке говорится, что «дети старшего подросткового возраста зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода (ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, пристрастие к употреблению алкогольных напитков, курение табачных изделий, токсикомания, наркомания)».

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил «Коммерсанту», что законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что законопроект в целом может быть взят за основу, но «требует доработки в части системного подхода».

Самарские депутаты в 2017 году уже подготовили аналогичный законопроект. Однако тогда комиссия по вопросам социальной политики Совета законодателей РФ при Федеральном собрании рекомендовала не вносить его в Госдуму. Законопроект тогда не поддержали ни правовое управление Госдумы, ни комитет Совета Федерации по соцполитике.