В детских поликлиниках появятся многоканальные колл-центры для вызова врача

09:54

В столичных детских поликлиниках появятся многоканальные колл-центры для вызова врача на дом, сообщается на сайте правительства Москвы.

На данный момент для вызова врача на дом надо звонить в филиал поликлиники, к которой прикреплен ребенок. Однако уже в текущем году в поликлиниках будут появляться многоканальные колл-центры. Их операторы будут отвечать на звонки родителей, чьи дети прикреплены к филиалам медорганизации.

Пилотный проект по созданию подобного колл-центра был успешно реализован на базе детской поликлиники №110 столичного департамента здравоохранения. В течение трех месяцев родители могли вызвать к прикрепленному к филиалам или амбулаторному центру поликлиники ребенку специалиста, позвонив по единому номеру.

«Для родителей важно, чтобы телефон вызова врача на дом был всегда доступен. Не должно возникать вопросов, куда звонить, если ребенок заболел», - заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Отмечается, что создание многоканального колл-центра поможет избежать путаницы с номерами, нужный телефон для всех пациентов, прикрепленных к этой медорганизации, станет единым.