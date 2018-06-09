Из детского лагеря госпитализировано 64 ребенка с отравлением

09:24

В уральские больницы госпитализированы 64 ребенка из детского лагеря «Сосновый бор», сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Все пострадавшие — дети от 7 до 12 лет. У них наблюдаются схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

«Накануне в обед дети и вожатые употребляли картофельный суп, говяжью котлету «Здоровье», тушеную капусту, компот и хлеб. В полдник их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователи СК опрашивают представителей администрации лагеря», - рассказали в Следственном комитете.

Среди пострадавших также двое 18-летних вожатых. На месте происшествия работают сотрудники областного Минздрава, Центра медицины катастроф и местных больниц. Областной СК начал проверку, к которой также привлекли специалистов Роспотребнадзора для отбора в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проведения исследования для установки причин возможного заболевания.