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Из детского лагеря госпитализировано 64 ребенка с отравлением

09:24 9.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В уральские больницы госпитализированы 64 ребенка из детского лагеря «Сосновый бор», сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Все пострадавшие — дети от 7 до 12 лет. У них наблюдаются схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

«Накануне в обед дети и вожатые употребляли картофельный суп, говяжью котлету «Здоровье», тушеную капусту, компот и хлеб. В полдник их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователи СК опрашивают представителей администрации лагеря», - рассказали в Следственном комитете.

Среди пострадавших также двое 18-летних вожатых. На месте происшествия работают сотрудники областного Минздрава, Центра медицины катастроф и местных больниц. Областной СК начал проверку, к которой также привлекли специалистов Роспотребнадзора для отбора в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проведения исследования для установки причин возможного заболевания. 

Темы: Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Детский отдых, Летний отдых, Дети
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Комментарии читателей
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09.06.2018, 13:50
Гость: Хрюндель.

В СССР в детских садах, школах и пионерских лагерях дети не травились едой.
09.06.2018, 13:30
Гость: Сергей

Опять Ройзман все завалил!
09.06.2018, 11:19
Гость: всё лучшее - детям

к сожалению, осталось в прошлом...Дети травятся и в школах и детсадах. Только почему-то за это никто не отвечает и не бывает наказан!
Все комментарии (6)
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