]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Названы причины отравления 64 человек в детском лагере на Урале

09:10 13.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области завершило расследование вспышки кишечной инфекции в детском лагере в Кушве, где на прошлой неделе отравились 64 человека, пишет РИА Новости.

Специалисты ведомства установили вирусную этиологию отравления. Согласно данным расследования, источниками инфекции стали персонал пищеблока (повар, мойщица посуды). Также были выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока, нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения правил личной гигиены персоналом. Кроме того, фактическое меню не соответствовало примерному меню.

Массовое отравление произошло в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор». 9 июня в больницы Кушвы и Нижнего Тагила из этого лагеря были госпитализированы 62 ребенка и двое вожатых. У всех наблюдались схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Работа детского лагеря будет возобновлена под особым контролем Роспотребнадзора после устранения всех нарушений.

Темы: Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Здоровье, Детский отдых, Летние лагеря, Дети
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.06.2018, 17:00
Гость: *

"А почему персонал не заболел?" - умные были, не хавали то, что детям готовили, персоналу готовили отдельно.
13.06.2018, 16:58
Гость: *

"Названы причины отравления 64 человек в детском лагере на Урале", это эффективный менеджмент, оптимизация и невидимая рука рынка.
13.06.2018, 11:40
Гость: Ray Bloom

А почему персонал не заболел? У любого человека есть в организме какая-нибудь зараза, однако болеют не все.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.