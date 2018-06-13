Названы причины отравления 64 человек в детском лагере на Урале

09:10

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области завершило расследование вспышки кишечной инфекции в детском лагере в Кушве, где на прошлой неделе отравились 64 человека, пишет РИА Новости.

Специалисты ведомства установили вирусную этиологию отравления. Согласно данным расследования, источниками инфекции стали персонал пищеблока (повар, мойщица посуды). Также были выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока, нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения правил личной гигиены персоналом. Кроме того, фактическое меню не соответствовало примерному меню.

Массовое отравление произошло в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор». 9 июня в больницы Кушвы и Нижнего Тагила из этого лагеря были госпитализированы 62 ребенка и двое вожатых. У всех наблюдались схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Работа детского лагеря будет возобновлена под особым контролем Роспотребнадзора после устранения всех нарушений.