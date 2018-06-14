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Московских врачей оснастят планшетными компьютерами

12:44 14.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Столичных врачей, выезжающих на дом, оснастят планшетами, подключенными к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщается на сайте мэра Москвы.

На текущий момент врачам видна только общая информация о пациенте и жалобы, указанные при вызове. В дальнейшем планируется интегрировать возможность просматривать полную медицинскую карту больного, оформлять заявки на больничные листы и выписывать рецепты.

Все принятые звонки диспетчер регистрирует в системе, при этом данные о пациенте заполняются автоматически при вводе имени и фамилии последнего. Далее вызовы распределяются по врачам. В итоге у доктора на планшете появляется вся необходимая информация. Диспетчер в свою очередь в режиме реального времени сможет отслеживать статус выполнения вызова и результаты посещения врача.

Отмечается, что пилотный проект по оснащению врачей планшетными компьютерами проходил в городской поликлинике №110 и диагностическом центре №3. До конца 2018 года такими гаджетами будут оснащены все столичные врачи, оказывающие медицинскую помощь на дому.

«Новый сервис поможет существенно сократить время на регистрацию вызова и передачу необходимой информации врачам. Кроме того, он сведет к минимуму ошибки передачи данных, которые возможны при телефонном обращении», - прокомментировал руководитель проекта ЕМИАС Департамента информационных технологий Москвы Евгений Комаренко.

На сегодняшний день подобные гаджеты, интегрированные с системой ЕМИАС, используют врачи скорой помощи. Всего планшетными компьютерами планируется оснастить около 3,5 тысяч московских врачей.
 

Темы: IT-технологии, Информационные технологии (IT), Новые технологии, Технологии и решения, Здоровье, Проблемы врачей и медицинского персонала, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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