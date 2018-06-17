В Минздраве убеждены, что 60 лет - «пик жизни» для человека

14:17

Процесс биологического старения людей замедляется, 60-летнего человека сегодня можно назвать пожилым или старым лишь условно, считает главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

"Многие говорят, что происходит старение населения, на самом деле, это не совсем так. Ведь увеличивается ожидаемая продолжительность активной жизни, то есть замедляется, на самом деле, процесс старения", - сказала агентству ТАСС Ткачева.

По ее словам, в 1950-х годах человек в возрасте 40 лет по биологическому возрасту соответствовал нынешнему 60-летнему человеку. "Сегодня даже 60-летнего человека мы называем пожилым достаточно условно, потому что с биологической, с медицинской точки зрения этот человек достаточно сохранный сегодня. Это человек с хорошим образованием, с хорошим опытом, с хорошим здоровьем и человек, который уже состоялся, это вообще пик жизни, а мы сегодня говорим, что это пенсионный возраст", - пояснила гериатр.

Она убеждена, что чем дольше человек активно функционирует, тем медленнее он стареет.

В четверг правительство одобрило законопроект об увеличении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.



