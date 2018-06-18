Жителям России порекомендовали привиться от кори перед поездкой в Европу

11:41

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, которые планируют посетить Европу в ближайшее время, сделать прививку от кори, сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в 28 странах Европы наблюдается распространение кори, при этом в 76 процентов составляют случаи местной передачи инфекции.

Вспышка кори также наблюдается на Американском континенте. В текущем году очаги заболевания были зарегистрированы в Канаде, США, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, Венесуэле.

Эксперты отмечают, что основная причина вспышки заболевания — отсутствие прививок. «Единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация. Поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку н менее, чем за 14 дней до планируемой поездки», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о вспышке кори на Украине, где с начала года заболело более 18,1 тысячи человек, из которых около 11,8 тысячи — дети. От болезни скончалось девять человек, из которых шестеро дети.