Повышение пенсионного возраста продлит россиянам жизнь, уверена Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не сомневается, что продление профессиональной активности человека удлиняет его жизнь.
По ее словам, согласно исследованиям ВОЗ, "идет тотальное омоложение людей".
"Например, в 2003 и 2013 году один и тот же когнитивный уровень имели люди в возрасте 50 и 58 лет соответственно. Таким образом, незаметно для нас всех замедлилось снижение когнитивных способностей в старших возрастных группах", - отметила министр в комментарии "Интерфаксу".
Также весь мир обращает внимание на борьбу с вредными привычками, подчеркнула Скворцова.
Отвечая на вопрос, позволяет ли здоровье российских женщин 55+ и 60+ говорить о повышении пенсионного возраста, она заявила. что профессиональная активность "безусловно, работает в плюс".
"Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность", - сказала Скворцова,
"Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то очевидно совершенно, что женщина 55 лет в народном менталитете уже считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту. А мужчина 60 лет тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности", - добавила она.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.