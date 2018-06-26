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Повышение пенсионного возраста продлит россиянам жизнь, уверена Скворцова

11:06 26.06.2018
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не сомневается, что продление профессиональной активности человека удлиняет его жизнь.

По ее словам, согласно исследованиям ВОЗ, "идет тотальное омоложение людей".

"Например, в 2003 и 2013 году один и тот же когнитивный уровень имели люди в возрасте 50 и 58 лет соответственно. Таким образом, незаметно для нас всех замедлилось снижение когнитивных способностей в старших возрастных группах", - отметила министр в комментарии "Интерфаксу".

Также весь мир обращает внимание на борьбу с вредными привычками, подчеркнула Скворцова.

Отвечая на вопрос, позволяет ли здоровье российских женщин 55+ и 60+ говорить о повышении пенсионного возраста, она заявила. что профессиональная активность "безусловно, работает в плюс".

"Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность", - сказала Скворцова,

"Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то очевидно совершенно, что женщина 55 лет в народном менталитете уже считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту. А мужчина 60 лет тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности", - добавила она.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. 

Темы: Пенсионная реформа в России, Среда обитания и ее влияние на самочувствие и здоровье человека
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 13:55
Гость: (***)

Она с трудом вспомнит, что такое зубной камень, а Вы ей - про бордюрный камень и бетонные работы!
26.06.2018, 13:39
Гость: Эпохальное научное решение проблемы

долголетия. Оказывается, все геронтологи - педальные лохи. Есть гениальный метод продления жизни! Я горжусь нашими чиновниками!! Даёшь 150 лет активной жизни до пенсии!
26.06.2018, 13:37
Гость: Светлана-пенсионер

Ау! Менеджеры,управляющие страной,депутаты (в основном не из рабочего класса),все вы преступники,а ваши пенсионные реформы-это геноцид по отношению к собственному народу.Конечно, никто из вас не задумывался,а нафиг вы все нужны,если не будет рабочего класса,кем вы будете с таким упоением управлять и решать,что народу лучше,что хуже.А ,ведь ,с такими темпами принятия ваших законов"рабочие лошадки" благополучно вымрут.Какие 65лет для каменщика,например,или сварщика,грузчика и т.д. Они на работе умрут,как рабы на плантациях в зарубежных фильмах 70-х годов.Пусть наши депутаты (не уработанные) хоть до 70 лет работают - это же для них в радость.
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