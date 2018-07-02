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Ученые связали развитие диабета с загрязнением воздуха

16:03 2.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Каждый седьмой случай заболевания диабетом в крупных городах связан с загрязнением воздуха, заявили американские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале Lancet Planetary Health.

Ученые провели многолетнее исследование на группе ветеранов, проживающих в мегаполисах. В 14 процентах случаев была выявлена начальная стадия диабета, причем ранее никто из пациентов никогда не обращался и не наблюдался у врачей по поводу этого заболевания. Ни у одного заболевшего не было отмечено превышения веса или ожирения.

Ученые разработали математическую модель степени загрязнения воздуха, они учитывали длительность пребывания испытуемых в загрязненной среде и рассчитали негативное влияние этого фактора на развитие диабета..

Результаты исследования показали, что загрязненный воздух приводит к сокращению выработки поджелудочной железой инсулина и препятствует высвобождению энергии из глюкозы крови, осуществляющей процесс метоболизма.

«В 2016 году загрязнение окружающей среды и воздуха спровоцировало возникновение диабета примерно у 3,2 млн человек на земном шаре, что составило 14% всех больных диабетом», - отмечают ученые.

Ученые заявляют, что до тех пор, пока законы об охране окружающей среды не начнут действовать в полной мере, рост заболеваемости диабетом в ряде стран не прекратится. К числу таких стран они относят Афганистан, Гайану, Индию, Папуа-Новую Гвинею. 

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире, Здоровье
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 23:06
Гость: киотская бизнес-тусовка

..Ученые связали развитие диабета с загрязнением воздуха..
* Как токо часть государств затеяла бизнес на экологии-выбросах-загрязнении воздуха, так тут же явились стаи "ученых-экспертов" непонятно чего-о чем и дельцов-чиновников, что с азартом поддержали это шкодливо-аморальное, но крайне денежное дельце..
Ведь под Это полит.шутовство и шулерство, можно подвести что угодно: рак-с/диабет-аллергии-подагру-парадантоз-мастопатию-простатит с кашлем-гонореей и давление-сердечко с тотальным маразмом.., т.е. любые дюже хлебные болячки, что дозволят белым халатам и красным галстукам-пиджакам долго и всласть рубить капусту-скирдовать бабло.
Я уж даже не касаюсь пром.Темы -там и вообще: кисельные берега-молочные реки.., для любых контролеров-фискалов с пр. подписантам чего ни попадя, т.е присевших возле златых "жил-ручьев" Экологии.
Этож неразработанные поля-угодья для рос.лис Алис-котов Базилио, т.е. чумаков-кашпировских и ведьм-колдуний в №.. коленах, попов-сектантов и ванг-глоб, представителей закордонной фармацевтики-БАДов и пособников-мед."кандидатов" по иХ втюхиванию, ну и гос.обслуги -кудаж без нее, заботливой..
И вся Эта тусовка вольготно "прозябает" под крышей нонешнего гос.мед.Колхоза, а ведь по ней таки плачет-рыдает нормальный УК..
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