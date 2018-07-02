..Ученые связали развитие диабета с загрязнением воздуха..

16:03

Каждый седьмой случай заболевания диабетом в крупных городах связан с загрязнением воздуха, заявили американские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале Lancet Planetary Health.

Ученые провели многолетнее исследование на группе ветеранов, проживающих в мегаполисах. В 14 процентах случаев была выявлена начальная стадия диабета, причем ранее никто из пациентов никогда не обращался и не наблюдался у врачей по поводу этого заболевания. Ни у одного заболевшего не было отмечено превышения веса или ожирения.

Ученые разработали математическую модель степени загрязнения воздуха, они учитывали длительность пребывания испытуемых в загрязненной среде и рассчитали негативное влияние этого фактора на развитие диабета..

Результаты исследования показали, что загрязненный воздух приводит к сокращению выработки поджелудочной железой инсулина и препятствует высвобождению энергии из глюкозы крови, осуществляющей процесс метоболизма.

«В 2016 году загрязнение окружающей среды и воздуха спровоцировало возникновение диабета примерно у 3,2 млн человек на земном шаре, что составило 14% всех больных диабетом», - отмечают ученые.

Ученые заявляют, что до тех пор, пока законы об охране окружающей среды не начнут действовать в полной мере, рост заболеваемости диабетом в ряде стран не прекратится. К числу таких стран они относят Афганистан, Гайану, Индию, Папуа-Новую Гвинею.