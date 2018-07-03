Минздрав хочет ввести экологический налог на сигареты

15:49

Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты для их производителей. Такая норма содержится в проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака до 2022 г.

От сигарет остаются окурки – и это самый распространенный в России вид отходов, сказано в концепции. Они загрязняют окружающую среду, и Минздрав предлагает заставить платить налог на последствия производства сигарет, пишут Ведомости.

Налог вместе с другими мерами, изложенными в концепции, должен снизить потребление табака до 25% к 2022 г. (сейчас – 30,9%) Это, в свою очередь, позволит снизить заболеваемость и смертность, ассоциированные с потреблением табака, считают в министерстве.

