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Минздрав хочет ввести экологический налог на сигареты

15:49 3.07.2018
Министерство здравоохранения РФ © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты для их производителей. Такая норма содержится в проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака до 2022 г. 

От сигарет остаются окурки – и это самый распространенный в России вид отходов, сказано в концепции. Они загрязняют окружающую среду, и Минздрав предлагает заставить платить налог на последствия производства сигарет, пишут Ведомости.

Налог вместе с другими мерами, изложенными в концепции, должен снизить потребление табака до 25% к 2022 г. (сейчас – 30,9%) Это, в свою очередь, позволит снизить заболеваемость и смертность, ассоциированные с потреблением табака, считают в министерстве. 
 

Темы: Экология и охрана природных богатств планеты, Борьба с курением в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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03.07.2018, 21:47
Гость: АГА!

Не, эти деньги пойдут на индивидуальные скафандры-намордники,которые будут продавать с каждой пачкой сигарет. У них на это "ума" хватит.
03.07.2018, 20:37
Гость: АГА!

Ну идиотизм прёт изо всех возможных и невозможных дыр. Взогнали непомерно цены на спиртное - самогонный аппарат можно купить на каждом углу. Выделывай практически ЛЮБОЙ бренд максимум за пятую часть его розничной цены. Причём со 100% гарантией качества. Умный курильщик уже освоил технологию выращивания и обработки табака. Бумага,фильтры,машинки для закатки не проблема. Не проймёшь РУССКОГО мужика всякой хреновнёй - он и любой счётчик остановит,и вискаря замутит отличного, и сигару скрутит. Так что все эти потуги только оттачивают природную смекалку. Хрен вы нас возьмёте. Вожди не такого уровня не раз обламывали зубы, а уж вас то ,убогих, объедем в два счёта. Не только вы жульничать можете.
03.07.2018, 20:36
Гость: косьма

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