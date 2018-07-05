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Производители лекарств предупредили о росте цен из-за новых требований ФСБ

11:24 5.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций России обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты при маркировке лекарств.

Это требование ФСБ, которая настаивает на том, что отсутствие криптозащиты позволяет продавать «нелегитимный товар». Как сообщает РБК, производители опасаются роста цен на российские препараты на внутреннем рынке и снижения их экспортного потенциала из-за дороговизны.

С февраля 2017 года проводится эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штрих-кодом. Весной 2018 года правительство России предложило добавить в маркировку механизмы криптозащиты: код для каждой пачки лекарств будет генерировать не сам производитель, а специальное программное обеспечение.

Соответствующий софт поставляет Центр развития перспективных технологий. По данным РБК, Центр принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, госкорпорации «Ростех» и компании инвестора Александра Галицкого.

Изначально предполагалось, что криптозащита будет бесплатной, но позже выяснилось, что один код на пачке обойдется производителю в 50 копеек.

В мае 2018 года Госдума рассматривала возможность запретить ввоз лекарств из США и других «недружественных государств» в качестве ответной меры на санкции. В итоге от этой нормы решили отказаться.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 18:00
Гость: всему учить нужно дебилов

Уже объяснил, что шифрование штрих-кода маразм.
Ладно. В действительности определить фальсификат от реального производителя не сложно. Для этого просто требуется качественное оборудование для определения состава лекарств. Сейчас не знаю, но вообще-то спецы занимающиеся изготовлением лекарств хорошие химики и прекрасно вам всё раскажут. У каждого производителя своя схема примесей, просто нужно иметь шаблоны.
А само по себе шифрование не проблема. Любой толковый программист напишет не расшифровываемый алгоритм шифровки. Скорее всего использовали старый метод битовой шифровки и собираются хранить для каждого производителя битовые маски.
Скорее всего и каждый производитель имеет свои способы даже без хим.анализа по определению фальсификатов. Можно контролировать по обёртке например.
Вот и всё.
Интересно сколько бабла на этой халтуре нагреют.
05.07.2018, 17:17
Гость: что значит криптозащита штрих-кода?

Это означает что в аптеках (или другом месте распространения лекарств) должны быть системы дешифровки иначе от штрих-кода толку мало. Он создан для автоматизации процесса учёта движения этих средств. Усманов похоже вообще дуб-дубарём если взялся за подобную систему не понимая сути самого штрих-кода. Расплодили дилетантов на всех уровнях и в ФСБ, а потом удивлённо глаза топорощат по никудышным результатам.
Если есть система дешифровки в каждой аптеке, то получить алгоритм шифровки уже не проблема и создание фальшивого кода лишь вопрос времени. Аналогично с биометрией.
Вырождение.
05.07.2018, 16:34
Гость: кю

Похвально, что производители так пекутся о снижении стоимости лекарств для населения. Но все-таки потребителю, наверное, лучше переплатить 50 копеек за пачку с меткой ответственного за производство, чем умереть от сахара с тальком вместо антибиотика. Если рассказывать будут о повышении цен в два раза, то значит половина "лекарств" была подделкой.
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