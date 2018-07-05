Производители лекарств предупредили о росте цен из-за новых требований ФСБ

11:24

Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций России обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты при маркировке лекарств.

Это требование ФСБ, которая настаивает на том, что отсутствие криптозащиты позволяет продавать «нелегитимный товар». Как сообщает РБК, производители опасаются роста цен на российские препараты на внутреннем рынке и снижения их экспортного потенциала из-за дороговизны.

С февраля 2017 года проводится эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штрих-кодом. Весной 2018 года правительство России предложило добавить в маркировку механизмы криптозащиты: код для каждой пачки лекарств будет генерировать не сам производитель, а специальное программное обеспечение.

Соответствующий софт поставляет Центр развития перспективных технологий. По данным РБК, Центр принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, госкорпорации «Ростех» и компании инвестора Александра Галицкого.

Изначально предполагалось, что криптозащита будет бесплатной, но позже выяснилось, что один код на пачке обойдется производителю в 50 копеек.

В мае 2018 года Госдума рассматривала возможность запретить ввоз лекарств из США и других «недружественных государств» в качестве ответной меры на санкции. В итоге от этой нормы решили отказаться.