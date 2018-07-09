США отказались поддерживать резолюцию ВОЗ о грудном вскармливании

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США выступили против принятия резолюции в поддержку грудного вскармливания на прошедшей весной в Женеве Всемирной ассамблее здравоохранении, пишет газета New York Times.

Резолюция рекомендовала странам-участницам ВОЗ ограничить рекламу искусственных молочных смесей, которые, по мнению специалистов организации «не соответствует действительности и вводит в заблуждение».

ВОЗ выступает за поддержку грудного вскармливания. В резолюции говорилось о том, что грудное молоко является для ребенка самым полезным.

По данным издания, американская сторона выступала против принятия документа, настаивая на том, чтобы из него был убран призыв «защищать, поощрять и поддерживать грудное вскармливание» и ограничить распространение продуктов, которые могут навредить здоровью детей.

Когда данные изменения внести не удалось, представители США прибегли к угрозам. В частности, Эквадору, который планировал внести документ, пригрозили сокращением военной помощи и торговыми санкциями. Эквадор начал искать другую страну, которая согласится их поддержать, и около 12 стран отказались это делать, опасаясь последствий со стороны США. В итоге документ согласилась внести Россия.

Как пишет газета, на встрече в Женеве присутствовали лоббисты из индустрии детского питания, но нет никаких доказательств того, что делегация США согласовывала с ними свою позицию.