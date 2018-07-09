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США отказались поддерживать резолюцию ВОЗ о грудном вскармливании

08:51 9.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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США выступили против принятия резолюции в поддержку грудного вскармливания на прошедшей весной в Женеве Всемирной ассамблее здравоохранении, пишет газета New York Times.

Резолюция рекомендовала странам-участницам ВОЗ ограничить рекламу искусственных молочных смесей, которые, по мнению специалистов организации «не соответствует действительности и вводит в заблуждение».

ВОЗ выступает за поддержку грудного вскармливания. В резолюции говорилось о том, что грудное молоко является для ребенка самым полезным.

По данным издания, американская сторона выступала против принятия документа, настаивая на том, чтобы из него был убран призыв «защищать, поощрять и поддерживать грудное вскармливание» и ограничить распространение продуктов, которые могут навредить здоровью детей.

Когда данные изменения внести не удалось, представители США прибегли к угрозам. В частности, Эквадору, который планировал внести документ, пригрозили сокращением военной помощи и торговыми санкциями. Эквадор начал искать другую страну, которая согласится их поддержать, и около 12 стран отказались это делать, опасаясь последствий со стороны США. В итоге документ согласилась внести Россия.

Как пишет газета, на встрече в Женеве присутствовали лоббисты из индустрии детского питания, но нет никаких доказательств того, что делегация США согласовывала с ними свою позицию.

Темы: США, Проблемы материнства и детства в мире, Всемирная организация здравоохранения, Дети
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Комментарии читателей
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09.07.2018, 13:05
Гость: gvozd

... все более становится антигуманистическим образованием - педосатанисты у власти.
дело воосе не в лоббистах детского питания, а в идеологических установках олигархии ...
09.07.2018, 10:48
Гость: вфы

на встрече в Женеве присутствовали лоббисты из индустрии детского питания, но нет никаких доказательств того, что делегация США согласовывала с ними свою позицию

В США все комерциализовано вот отсюда и такая реакция, чхали они на людей им деньги главное, а мы еще конституцию - проституцию с них списали и учимся не у Швейцарии, где граждане голосованием решают вопросы жизни страны а у США, Британии где демократии нет кроме декларации о ней для дураков, чтобы орали у нас демократия. гражданом вернуть право всеобщей законодательной инициативы (конституция 1977, здесь и далее), обязанность власти ответить на обращение гр-на, принцип демократического централизма, отчетность власти сверху донизу перед избираемыми из народа и народом выборных органов (Советы и поскольку народ не Элита/elit то лица извлекающие прибыль в них не избирались) запрет преследовать за критику власти, партию способную запрет реализовать, не мешало бы еще общее право на труд и стоп инфляции и бегству капитала.
а еще в части не урегулированной новым законом руководствуются старым, напр. Конституциями 1918, 1924, 193гг. и кудряшке сью, грифу и рыжикову как врагам народа давно пора туннель в Крым долбить- мост НАТО разбомбить может.
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