«Стеклянное поколение»: детям не хватает физической активности и здорового питания

16:30

Статистика наглядно показывает, что за последние 30 лет дети стали травмироваться гораздо чаще

На вопрос, почему это происходит, ответил один из лучших российских врачей-травматологов Георгий Афанасьевич Чоговадзе.

Фото с сайта dgkb-9.ru

Врач Георгий Чоговадзе рассказал, что поколение 21 века медики называют «стеклянным». Дело в том, что современные дети травмируются гораздо чаще, чем их родители в своей юности. «Сейчас сломать руку некоторые умудряются, просто упав со стула», – делится случаями из практики специалист.

Первой причиной ухудшения состояния костей доктор назвал статичный образ жизни. С самого раннего возраста в руках детей появляется не мяч, а телефон или любой другой гаджет. Ту же обязательную утреннюю гимнастику, которая необходима каждому для разминки, уже мало кто делает. Чоговадзе утверждает, что советские нормы ГТО могут выполнить всего лишь 10% современных школьников.

Фото с сайта mama-likes.ru

Второй главной причиной слабого здоровья современных детей специалист назвал питание. По словам Чоговадзе, еще при СССР ребенок ежедневно потреблял молочные продукты, сейчас же это происходит крайне редко. Напомним, что только в сентябре 2017 года стало известно, что российские школьники будут получать по 200 мл молока ежедневно за счет бюджета. Поправки были внесены в закон «Об образовании» и инициированы комитетом Госдумы по аграрным вопросам.

Также врач отметил, что проблемой современного кормления в учебных заведениях является несоответствие вкусовых качеств блюд и потребностей подрастающего поколения. «Чтобы восполнить белковую пищу при недостатке остального, во все блюда стали добавлять горох. Дети его уже видеть не могут. Что получается – вроде все сбалансировано, соблюдена нужная пропорция углеводов, жиров, но сам ребенок такую пищу есть не будет. По отчетности все накормлены, а в реальности все не так», – сетует врач.

Тем не менее операторы питания в Москве вышли из положения: состав блюд, предлагаемых детям, остался прежним, а вот подача сильно поменялась. В меню столичных школьников можно увидеть и пасту «Болоньезе», и венские вафли, и даже «Мохито» – по факту, обычный цитрусовый напиток в новом формате. Также в некоторых учебных заведениях начали появляться стеллажи с натуральными и полезными снеками без ГМО, глютена и вредных добавок. Проект получил название «Здравушка».

Фото с сайта files.vm.ru

Эксперт отметил, что здоровье детей во многом зависит от действий родителей. Это касается всего – от питания в семье до оперативности мам и пап в разрешении на медицинские манипуляции. «Взаимодействовать с родителями стало в сто, даже в тысячу раз сложнее. У нас в стране все понимают в здравоохранении, футболе и педагогике лучше, чем профессионалы», – грустно пошутил травматолог.

