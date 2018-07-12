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Ученые совершили прорыв в изучении болезни Альцгеймера

10:54 12.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Американские ученые из Техасского университета совершили прорыв в изучении болезни Альцгеймера. Им удалось обнаружить момент зарождения заболевания.

Результаты своего исследования они опубликовали в научном журнале eLife. Болезнь Альцгеймера связана с формированием клубков тау-белка, которые разрушают клетки мозга.

Раньше считалось, что сам по себе тау-белок не опасен, опасность представляют только его сгустки. Ученым удалось обнаружить момент, когда здоровый тау-белок становится токсичным, но не сформировал смертоносные клубки. Исследователи обнаружили, что на этом этапе молекулы белка начинают слипаться друг с другом, а затем повреждать нейроны.

Ученые расценивают свое открытие как «Большой взрыв» в изучении болезни Альцгеймера. Благодаря этому они могут начать разработку диагностических тест-систем, которые позволят обнаружить болезнь еще до проявления первых признаков болезни.

Кроме того, исследователи считают, что они также могут найти способ предотвратить слипание тау-белка в клубки, что позволит затормозить развитие заболевания.

«Если это сработает, заболеваемость болезнью Альцгеймера может быть значительно уменьшена», - считают ученые.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире
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