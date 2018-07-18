Дума приняла в первом чтении проект об одном выходном для диспансеризации

13:23

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, позволяющий работнику раз в три года проходить диспансеризацию в течение полного дня с сохранением зарплаты, пишет "Интерфакс".

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ были предложены более двух лет назад - в феврале 2016 года - депутатами Андреем Исаевым и Николаем Герасименко; впоследствии к ним присоединились еще несколько парламентариев.

Трудовой кодекс дополняется новой статьей - 185.1 "Гарантии работникам при прохождении диспансеризации". Она гласит: "Работники имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере охраны здоровья. В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. На время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы. Работники вправе получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один раз в три года".

"Повышение доступности диспансеризации направлено на снижение заболеваемости и преждевременной смертности от хронических неинфекционных (в т.ч. сердечно-сосудистых) заболеваний среди работающего населения", - говорится в сопроводительных материалах к проекту закона.

Представляя законопроект, Герасименко сообщил, что правительство РФ представило отрицательный отзыв на этот проект закона. Согласно документу, размещенному в базе данных нижней палаты парламента, официальный отзыв правительства был направлен в Госдуму в марте 2016 года. В нем указывается, что есть определенные категории работников, которые проходят обязательные периодические медосмотры за счет средств работодателя. Кроме того, в соответствии с законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медосмотров и диспансеризации, "а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения".

В отзыве, кроме того, отмечается, что диспансеризация включает лабораторные и инструментальные методы обследования, выполнение которых в течение одного дня может быть недопустимо по медицинским показаниям. Таким образом, считают в правительстве, предлагаемое законопроектом освобождение от работы на один день "может быть недостаточным для прохождения диспансеризации в полном объеме". Учитывая все это, правительство законопроект не поддержало.

На заседании в среду депутаты задали Герасименко вопросы, связанные именно с количеством дней прохождения диспансеризации, и инициатор законопроекта сообщил, что комитет по охране здоровья ко второму чтению обсудит возможность увеличения времени диспансеризации до двух дней. Соответствующие поправки уже представлены в комитет, добавил депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законодательная инициатива может получить свое развитие. "Это напрямую связано со своевременностью медицинской помощи, в первую очередь, пожилым людям. В связи с чем комитет Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению изучает поправку к федеральному закону, чтобы граждане нашей страны предпенсионного возраста могли получить три дополнительных выходных для прохождения диспансеризации", - сообщил Володин журналистам.

Спикер обратил внимание на то, что "по действующему законодательству только работники отдельных категорий, скажем, сферы торговли или те, чья трудовая деятельность связана с источниками повышенной опасности, обязаны проходить регулярные медосмотры".

"Для большинства же работающих россиян возможность своевременно и регулярно проходить диспансеризацию существенно ограничена - работодатели часто не идут навстречу, граждане вынуждены брать выходной за свой счет, а чаще всего - просто отказываться от планового осмотра", - подчеркнул он.