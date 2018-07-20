В закусочной столицы Тувы отравились 187 человек

10:19

Количество пострадавших в результате массового отравления в закусочной столицы Тувы Кызыле на текущий момент составило 187 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на главу республики.

Сообщается, что люди отравились привезенным из-за пределов региона мясом курицы. Закуочная, где произошел инцидент на время проверки закрыта. СК начал доследственную проверку. Полиция возбудила уголовное дело. Роспотребнадзор провел служебное расследование, идет проверка продуктов, завезенных закусочной.

Отравление произошло неделю назад. Всего за медицинской помощью обратилось 187 человек, из которых госпитализировано 99 человек, остальные получают амбулаторное лечение на дому под наблюдением участковых врачей.

Состояние большинства пострадавших оценивается как "средней тяжести", "удовлетворительное" и "стабильное". Предполагается, что улучшение ситуации произойдет на следующей неделе.