Россиян предупредили об опасной инфекции на Украине

13:28

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кишечной инфекции на Украине. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, с 6 по 12 июля в украинском Мариуполе врачи зафиксировали свыше 80 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. При этом большая часть инфицированных — дети.

Согласно данным мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины», эти цифры на 44% выше уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года. Также отмечается, что каждый третий опрошенный связал свое заболевание с купанием в море.

Этим летом Минздрав Украины выявил более 100 водоемов, в которых купаться опасно для здоровья. Из 456 проб морской воды и 1036 проверок речной воды 106 пробирок показали повышенное микробное загрязнение.