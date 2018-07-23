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Россиян предупредили об опасной инфекции на Украине

13:28 23.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кишечной инфекции на Украине. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, с 6 по 12 июля в украинском Мариуполе врачи зафиксировали свыше 80 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. При этом большая часть инфицированных — дети.

Согласно данным мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины», эти цифры на 44% выше уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года. Также отмечается, что каждый третий опрошенный связал свое заболевание с купанием в море.

Этим летом Минздрав Украины выявил более 100 водоемов, в которых купаться опасно для здоровья. Из 456 проб морской воды и 1036 проверок речной воды 106 пробирок показали повышенное микробное загрязнение.

Темы: Россия, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Здоровье, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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23.07.2018, 18:55
Гость: Бастион

И чего ждать, парочка Калибров с ядрёной начинкой по украине - и все проблемы решены.
23.07.2018, 17:58
Гость: err

пошел по ссылке, а там написано "Уже в начале июля лабораторным центром регистрировались нестандартные исследования морской воды по микробиологическим показателям". это о чем ?
23.07.2018, 17:39
Гость: Ну конечно

Сами детей траванули, а виноваты во всем клятые маскали.
У вас в последней извилине, которая после скачек осталась, хоть одна другая мысль помещается?
Похоже что нет.
На Украине у вас только одна дебильная болезнь не лечится- свидомия головного мозга.
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