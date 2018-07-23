]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Названы главные причины смертности в XXI веке

12:23 23.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Основной причиной смертности населения в XXI веке являются сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ, считают эксперты-медики.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 миллион человек, что составляет 71 процент всех случаев смерти.

Наибольшая доля смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания (17,9 млн человек). Второе место по количеству смертей занимает онкология. Рак является причиной каждой шестой смерти в мире.

По мнению экспертов, количество заболеваемости раком связано с увеличением продолжительности жизни населения. "Рак - болезнь пожилых, с увеличением продолжительности жизни шанс заболеть злокачественными опухолями возрастает", - отмечают они. Также на развитие онкологии является изменение зарактера питания, уменьшение активности и загрязнение окружающей среды.

Ученые считают, что в ближайшее время победить рак будет невозможно, хотя локальные победы, разумеется, будут. Врачи научатся лечить рак на разных стадиях и распознавать его раньше, но не победить до конца, так как онкология, это нарушение работы генома. "Мы можем справиться с возникновением опухоли, вылечить ее, но геном пока не научились чинить. Это значит, что мы вылечили человека от одной опухоли, а завтра у него появится другая опухоль, послезавтра - третья", - говорят они.

На третьем месте по причинам смертности считается ВИЧ-инфекция, которую медики рассчитывают полностью победить к концу столетия. "Ключевым компонентом будет создание эффективной вакцины против ВИЧ", - говорят они. На сегодняшний день вакцины защищают 30% людей, чтобы быть эффективной она должна защищать не меньше 70-80%. Ожидается, что такие вакцины могут появиться в ближайщие 10-12 лет. 

Темы: Онкологические заболевания и борьба с ними, Профилактика и лечение ВИЧ, Сердце и сердечно-сосудистые заболевания, Всемирная организация здравоохранения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.