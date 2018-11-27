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О заболевшем раком российском хирурге-онкологе сняли фильм

17:48 27.11.2018
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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29 ноября, в четверг, на телеканале «МИР» выйдет документальный фильм о хирурге-онкологе Андрее Павленко. На протяжении шести месяцев съемочная группа следила за судьбой одного из лучших хирургов-онкологов страны, которому в марте 2018 года поставили диагноз, – рак желудка третьей стадии.

Во время агрессивного лечения он продолжал оставаться врачом, оперировал и консультировал пациентов. Андрей, его семья, близкие и коллеги поделятся своими переживаниями, мыслями, историей борьбы со страшным заболеванием.

В создании фильма участвовал и Заслуженный артист Российской Федерации, актер и режиссер Константин Хабенский. Сегодня он руководит благотворительным фондом помощи детям, у которых обнаружили рак.

Историю борьбы Андрея Павленко покажут 29 ноября в 00:10 в фильме «Полгода Андрея Павленко».

Темы: Россия, Онкологические заболевания и борьба с ними, Развитие и проблемы хирургии
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 19:46
Гость: Издержки цивилизации дьявола

и если после этого поп или кзенз мне скажет, что это не то что они хотели...
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