Минздрав готовит закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя

16:35

Минздрав РФ приступил к разработке законопроекта об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предполагает увеличение возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, в молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье , но и влияет на поведение, в том числе и на форму потребления алкоголя в будущем.

«Именно исходя из этого мы предлагаем увеличить минимальный возраст продажи крепкой алкогольной продукции до 21 года», - заявила Скворцова.

Ранее вице-премьер Тетьяна Голикова заявляла, что до февраля 2019 года Минздрав подготовит предложения по увеличению возраста, с которого будет разрешено продавать алкогольную продукцию.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в ноябре 2018 года, 78% жителей России одобряют идею повышения возраста для продажи алкоголя с 18 до 21 года.

