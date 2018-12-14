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Минздрав готовит закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя

16:35 14.12.2018
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Минздрав РФ приступил к разработке законопроекта об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предполагает увеличение возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, в молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье , но и влияет на поведение, в том числе и на форму потребления алкоголя в будущем.

«Именно исходя из этого мы предлагаем увеличить минимальный возраст продажи крепкой алкогольной продукции до 21 года», - заявила Скворцова.

Ранее вице-премьер Тетьяна Голикова заявляла, что до февраля 2019 года Минздрав подготовит предложения по увеличению возраста, с которого будет разрешено продавать алкогольную продукцию.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в ноябре 2018 года, 78% жителей России одобряют идею повышения возраста для продажи алкоголя с 18 до 21 года.
 

Темы: Последствия употребления алкоголя, Производство и продажа алкоголя, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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14.12.2018, 21:05
Гость: Братан!

ты на "передке" вообще бывал?
Там ты и о главкоме вспомнишь и про минздрав не забудешь.
Когда после боя "соточку" принимать будешь. И не водки, а спирта.
Судя по "очкам", даже в армии не был.
14.12.2018, 20:21
Гость: Батун

Напомню форумчанам,что контингент из 18-ти летних у нас не только из парней состоит. Намек поняли?
14.12.2018, 19:58
Гость: Alex

шумное бухло запретили - и все, проблема решена! А то кругом одни маргиналы. Исключение - в специально отведенных барах. Вот туда пусть и ходят. И лет так с 20, не раньше. Если не боевые действия - то и все 25. А перед этим экспертиза на псих - адекватность.
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