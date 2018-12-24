«Схватились за животы»: в столице распространяется вспышка ротавируса

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Инфекционные заболевания распространяются по столице с новой силой. В связи с этим Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологические мероприятия в образовательных учреждениях Москвы

Высокая температура, насморк, рвота, диарея – всего этого достаточно, чтобы мама уверенно заявила, что ее ребенок отравился.

Фото с сайта gripptips.ru

На самом деле причиной таких симптомов зачастую становится ротавирусная инфекция или ОРВИ. Так и оказалось в московских образовательных учреждениях №2051 и №1357. Родители первой из школ пожаловались на тревожные симптомы, появившиеся у их детей. На следующий день аналогичная ситуация произошла и во второй школе.

«После обращения трех воспитанников дошкольных групп в больницу, школой совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве были проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия», – рассказала директор школы №1357 Ольга Аверчинкова. В результате в школе объявили карантин, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Директор школы №2051 Елена Семенова также сообщила, что медработники не обнаружили признаков отравлений у дошкольников. Двое детей были доставлены в больницу с ОРВИ. Как сообщают сами жители района, иммунитет проживающих там детей снижен из-за неблагоприятной экологической обстановки, что и повышает их восприимчивость к инфекциям.

Похожий случай произошел и в лицее «Воробьевы горы». Мама одного ребенка рассказала, что как минимум 10 детей отравились запеканкой. Однако на самом деле в больницу попали только трое учеников, да и те с подозрением на аппендицит, кишечные колики и ОРВИ.

Стоит отметить, что именно зимний период – сезон заболеваемости ротавируса и ОРВИ. Это связано с тем, что в отличие от других острых кишечных инфекций ротавирусные инфекции прекрасно чувствуют себя при низких температурах. Вирусу чаще всего подвержены дети, к тому же инфекция легко может передаваться на утренниках, когда дети обнимаются или водят хороводы.

Руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров считает, что в предновогодний период родителям стоит внимательнее относиться к гигиене своих детей, а также следить за их поведением на мероприятиях.

«Большие праздники и новогодние концерты, на которых весьма легко заразиться ротавирусом, конечно, способствуют распространению болезней. Также немалую роль играет погода, в которой вирус выживает», – рассказал эксперт.