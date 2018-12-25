Главный нарколог России развеял миф о гене алкоголизма

10:42

Генетика никак не связана с формированием алкогольной зависимости. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Гена алкоголизма нет, и его никогда не откроют, его не существует по определению. Потому что если нет алкоголя, то нет и алкоголизма», — сказал Брюн.

Как отметил нарколог, существуют «генетические факторы риска», которые могут повлиять на формирование любой зависимости. Тем не менее воспитание, окружение и образование человека влияют гораздо больше.

По мнению Брюна, возрастную планку для продажи алкоголя необходимо поднимать. Следующим шагом, по его словам, должен стать запрет на продажу табака до 21 года.

На популяризацию вредных привычек сильно влияют известные музыканты и артисты, считает Брюн. «Ответственность тех, кто стоит на сцене и ведет за собой молодежь, очень велика. И если появляется среди музыкантов потребитель наркотиков, считаю, должна быть введена ответственность продюсера», — заявил он.

При этом, как подчеркнул нарколог, большинство распространяемых «фактов об алкоголе» — не более чем миф. Так, употребление масла до алкоголя не может привести к коме, а прием небольшого количества спиртного до застолья не приводит к выработке дополнительных ферментов.

Брюн посоветовал россиянам максимально растягивать промежутки между приемами алкоголя и учитывать, что спиртные напитки — «это яд, нервный, печеночный и сердечно-сосудистый».