Роскачество подвело итоги исследования икры лососевых

10:44

Эксперты Роскачества подвели итоги исследования красной икры.

В рамках исследования специалисты изучили 29 популярных торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до 2000 рублей за упаковку. В исследование вошла икра разных видов лососевых: нерки, кижуча, горбуши, кеты.

Эксперты проверяли икру по 32 показателям качества и безопасности, из которых: микробиологические показатели (бактерии группы кишечной палочки, КМАФАнМ, клостридии, стафилококк, плесени и дрожжи), массовая доля сорбиновой кислоты, бензоата натрия, наличие кадмия, мышьяка и ртути, красителей и консервантов, массовая доля отстоя (джуса), а также оценивали органолептические показатели икры (вкус, запах и цвет) и количество соли.

По результатам испытаний, лучшей икрой стали «Очень» (Санкт-Петербург), «Тунайча» (Сахалинская область) и Globus (Санкт-Петербург).

10 лучшей икры лососевых составили продукты торговых марок:

• «Тунайча» (икра кеты, 380 рублей за 100 г) – 5 баллов;

• Globus (икра горбуши, 328,56 рубля за 100 г) – 5 баллов;

• «Очень» (икра нерки, 408,14 рубля за 100 г) – 5 баллов;

• «СРК» (икра горбуши, 374,17 рубля за 100 г) – 4,95 балла;

• «Сделано в море» (икра горбуши, 393,57 рубля за 100 г) – 4,95 балла;

• «Русский рыбный мир» (икра горбуши, 361,53 рубля за 100 г) – 4,925 балла;

• ARO (икра горбуши, 230,7 рубля за 100 г) – 4,91 балла;

• «Тунгутун» (икра горбуши, 270,7 рубля за 100 г) – 4,91 балла;

• Oyster (икра горбуши, 504 рубля за 100 г) – 4,875 балла.

• «Русское море» (икра кеты, 451,43 рубля за 100 г) – 4,875 балла.

Что касается потребительского страха относительно видовой подмены икры, результаты испытаний показали, что в большей части икры заявленный вид рыбы не отличается от фактического. Исключение составили продукты пяти торговых марок.

Так, в маркировках икры «Корсаков 1853» и «Сахалин рыба» была заявлена горбуша. Однако помимо ДНК горбуши мы нашли в этой икре и ДНК кеты. Как известно, кета – более дорогая рыба, поэтому речь здесь не идет об удешевлении продукции. Возможно, это следовые количества кеты, попавшие в банку случайно при производстве (недостаточно помытая линия, контейнер и т. д.).

В икре «Русское море» (икра нерки 1 сорт зернистая лососевая) помимо заявленной нерки также нашли кету. Опять-таки, это не похоже на нарочное удешевление продукта. Причины могут быть те же, что и в предыдущем случае.

А вот в икре «Камчатское море» и «Красное золото» подмена вида рыбы больше похожа на удешевление себестоимости продукта. В маркировке икры «Камчатское море» была заявлена нерка, а в банке также присутствовала более дешевая горбуша. Горбуша присутствовала и в банке с икрой радужной форели «Красное золото».

В то же время, исследование икры выявило проблему роста микробиологических показателей в десяти товарах.

Так, несколько торговых марок не прошли испытание на группу бактерий кишечной палочки, которые обнаружились в икре «Обкомовская», «Рыбный мир» и Fine Life. Повышенное количество микроорганизмов (КМАФАнМ) зафиксировано в икре шести торговых марок: «Каждый день», «Красное золото», «Купец», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С», дрожжи – в икре «Камчатское море», «Макаров», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С». Золотистый стафилококк обнаружен в икре «Камчатское море», «Красное золото» и «Обкомовская».

Проверили эксперты и количество икорного отстоя (он же – джус). Джус образуется после разрушения икринок и вызван нарушениями в технологическом процессе или при транспортировке и хранении.

Наличие большого количества джуса портит внешний вид икры, а также бьет по карману потребителя. Например, покупая за 500 рублей банку икры весом 200 граммов, человек может получить почти 40 граммов ненужного ему джуса и заплатить за бесполезную влагу 100 рублей. В некоторых случаях содержание икорного сока доходило до 20%, а «рекордсменом» по количеству джуса стала икра с уровнем 41,7%.

Также исследование вновь показало, что высокая цена – это еще не гарантия качества.

В частности, три самые дорогие икры (горбуши «Корсаков 1853» – 763,6 рубля за 100 г, горбуши «Курильская» – 687,2 рубля за 100 г и также горбуши «Меридиан» – 564,2 рубля за 100 г), как мы видим, в топ-10 не вошли. А вот две икры из самых дешевых – икра горбуши ARO (230,7 рубля за 100 г) и икра такого же вида рыбы «Тунгутун» (270,7 рубля за 100 г) – получили очень высокие баллы (4,91).

Однако важно отметить, что, по информации от производителей, икра в закупке стоит около 2000 рублей за килограмм. А это значит, что цена ниже 200 рублей за 100 грамм априори говорит о том, что с икрой не все в порядке. В нашем исследовании минимальная стоимость икры за 100 грамм составила 230,7 рубля.

С подробными результатами проверки красной икры можно ознакомиться здесь.