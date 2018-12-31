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Роспотребнадзор выяснил причину заболевания дошкольников на юго-востоке Москвы

13:20 31.12.2018

Вспышку заболевания удалось ликвидировать в течение одного инкубационного периода

Роспотребнадзор держит ситуацию с заболеванием дошкольников на юго-востоке Москвы на особом контроле. Эксперты оперативно выяснили причину вспышки кишечной инфекции, а компетентные органы привлекли должностных лиц к административной ответственности.

© KM.RU, Алексей Белкин

По данным «Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения», причиной нездоровья стал некачественный творог. Продукцию в детские сады Юго-Восточного округа столицы поставлял один из молочных комбинатов Липецкой области.

Выводы специалистов подтвердили результаты анализов, взятых у сотрудников Чаплыгинского молочного городского завода. У 19% обследованных работников были обнаружены специфические маркеры в крови, указывающие на признаки кишечной инфекции.

Суд вынес решение остановить работу Чаплыгинского завода и изъять всю отправленную в муниципальные учреждения молочку. В данный момент специалисты Роспотребнадзора проводят детальные исследования остальной продукции комбината на предмет содержания в ней вредных микроорганизмов.

По данным ведомства, с 27 декабря случаев отравления в дошкольных учреждениях зарегистрировано не было. Вспышку заболевания удалось ликвидировать в течение одного инкубационного периода. Однако несколько детских садов ЮВАО Москвы останутся закрытыми до завершения всех санитарно-противоэпидемических мероприятий.
 

Темы: Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Проблемы детского здоровья в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.12.2018, 14:21
Гость: Гоша

Вся проблема в Исааке Калине. Пол года назад он запустил программу дебилизации московских школьников, а сейчас дезентеризации московских школьников. Уволить его к какой-нибудь матери у господ Собянина и Васильевой народ говорит, что полномочий не хватает, какие-то чудесные верхи его поставили и только они могут убрать.
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