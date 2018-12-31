Роспотребнадзор выяснил причину заболевания дошкольников на юго-востоке Москвы
Роспотребнадзор держит ситуацию с заболеванием дошкольников на юго-востоке Москвы на особом контроле. Эксперты оперативно выяснили причину вспышки кишечной инфекции, а компетентные органы привлекли должностных лиц к административной ответственности.
© KM.RU, Алексей Белкин
По данным «Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения», причиной нездоровья стал некачественный творог. Продукцию в детские сады Юго-Восточного округа столицы поставлял один из молочных комбинатов Липецкой области.
Выводы специалистов подтвердили результаты анализов, взятых у сотрудников Чаплыгинского молочного городского завода. У 19% обследованных работников были обнаружены специфические маркеры в крови, указывающие на признаки кишечной инфекции.
Суд вынес решение остановить работу Чаплыгинского завода и изъять всю отправленную в муниципальные учреждения молочку. В данный момент специалисты Роспотребнадзора проводят детальные исследования остальной продукции комбината на предмет содержания в ней вредных микроорганизмов.
По данным ведомства, с 27 декабря случаев отравления в дошкольных учреждениях зарегистрировано не было. Вспышку заболевания удалось ликвидировать в течение одного инкубационного периода. Однако несколько детских садов ЮВАО Москвы останутся закрытыми до завершения всех санитарно-противоэпидемических мероприятий.