Роспотребнадзор выяснил причину заболевания дошкольников на юго-востоке Москвы

13:20

Вспышку заболевания удалось ликвидировать в течение одного инкубационного периода

Роспотребнадзор держит ситуацию с заболеванием дошкольников на юго-востоке Москвы на особом контроле. Эксперты оперативно выяснили причину вспышки кишечной инфекции, а компетентные органы привлекли должностных лиц к административной ответственности.

© KM.RU, Алексей Белкин

По данным «Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения», причиной нездоровья стал некачественный творог. Продукцию в детские сады Юго-Восточного округа столицы поставлял один из молочных комбинатов Липецкой области.

Выводы специалистов подтвердили результаты анализов, взятых у сотрудников Чаплыгинского молочного городского завода. У 19% обследованных работников были обнаружены специфические маркеры в крови, указывающие на признаки кишечной инфекции.

Суд вынес решение остановить работу Чаплыгинского завода и изъять всю отправленную в муниципальные учреждения молочку. В данный момент специалисты Роспотребнадзора проводят детальные исследования остальной продукции комбината на предмет содержания в ней вредных микроорганизмов.

По данным ведомства, с 27 декабря случаев отравления в дошкольных учреждениях зарегистрировано не было. Вспышку заболевания удалось ликвидировать в течение одного инкубационного периода. Однако несколько детских садов ЮВАО Москвы останутся закрытыми до завершения всех санитарно-противоэпидемических мероприятий.

