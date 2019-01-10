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В Госдуму внесли проект об импортозамещении медицинских наркотиков

11:54 10.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается снять запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях, пишет РИА Новости.

Как пишет агентство, в РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, в производстве которых используются импортируемых фармацевтических субстанций. Отмечается, что международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, которые ввели против РФ санкции по политическим мотивам.

"Таким образом, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В связи с изложенным целесообразна организация полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории Российской Федерации", - цитирует агентство фрагмент пояснительной записки к документу.

Законопроектом предлагается отменить запрет на культивирование наркосодержащих растений на территории России для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, определить порядок культивирования наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях или ветеринарии наркотиков и психотропных веществ.

Темы: импортозамещение, Лекарственное обеспечение в России
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