В Госдуме предложили ввести ответственность за качество донорской крови

12:43

Вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая предложила ввести административную и уголовную ответственность за качество и безопасность донорской крови, пишет РИА Новости.

По словам Яровой, нынешнее законодательство не предусматривает ответственности за допущенные ошибки при взятии, заготовке и подготовке донорской крови к использованию.

"Донорская кровь - это особая история и для сохранности жизни, здоровья, безопасности, и по соблюдению правил. Мы предлагаем по донорской крови и по правилам безопасности предусмотреть отдельную зону ответственности", - заявила Яровая.

Депутат добавила, что необходимо повышать как административную, так и уголовную ответственность за безопасность подготовки донорской крови. По ее словам она уже приступила к работе над этой инициативой.