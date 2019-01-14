]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

В Госдуме предложили ввести ответственность за качество донорской крови

12:43 14.01.2019
Донорская кровь
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая предложила ввести административную и уголовную ответственность за качество и безопасность донорской крови, пишет РИА Новости.

По словам Яровой, нынешнее законодательство не предусматривает ответственности за допущенные ошибки при взятии, заготовке и подготовке донорской крови к использованию.

"Донорская кровь - это особая история и для сохранности жизни, здоровья, безопасности, и по соблюдению правил. Мы предлагаем по донорской крови и по правилам безопасности предусмотреть отдельную зону ответственности", - заявила Яровая.

Депутат добавила, что необходимо повышать как административную, так и уголовную ответственность за безопасность подготовки донорской крови. По ее словам она уже приступила к работе над этой инициативой.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Здравоохранение и медицина в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2019, 15:14
Гость: Татьяна Алексеевна

НЕТ термина ВЗЯТИЕ крови.Есть термин ЗАБОР крови. Интересно,что придумает Яровая на случай ЭКСТРЕННОГО забора крови.
14.01.2019, 14:59
Гость: Комментатор

А ответственность для кого именно? Экспресс анализ и так делается? Вот за умышленную сдачу зараженной крови, считаю, ответственность должна быть.
14.01.2019, 14:37
Гость: личный опыт

Нужно несколько короче.
"В Госдуме предложили ввести ответственность."
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.