В Питере приостановили выдачу лекарств пациентам с ВИЧ по месту жительства

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В Санкт-Петербурге с января приостановили выдачу лекарств ВИЧ-положительным пациентам в поликлиниках по месту жительства после проверки контрольно-счетной палаты (КСП - ИФ) в декабре 2018 года, пишет "Коммерсантъ".

Пациенты с ВИЧ по-прежнему могут сдавать анализы и обращаться за врачебной консультацией в отделения хронических вирусных инфекций (ОХВИ - ИФ) десяти районных поликлиник по месту жительства, однако лекарства теперь выдаются лишь в городском СПИД-центре. По данным издания, основанием послужила проверка КСП, постановившая, что у комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга недостаточно нормативных документов, чтобы выдавать препараты в ОХВИ.

В Комитете отметили, что действующая ранее схема была удобна, в первую очередь, пациентам, а необходимость посещения СПИД-центра может стать для некоторых горожан препятствием. Один из собеседников газеты оценил ситуацию как тупиковую, так как у СПИД-центра и районных поликлиник разное подчинение, и "они не смогут договориться", а чтобы вернуть выстроенную систему понадобится множество нормативно-правовых актов, на принятие которых могут уйти годы.

Издание напоминает, что система оказания медпомощи ВИЧ-инфицированным в ОХВИ в Петербурге появилась в 2007 году. Основной причиной стало ежегодное выявление более 3 тысяч новых ВИЧ-инфицированных в год. Районным бюджетам были выделены средства на одну штатную единицу врача и штатную единицу медсестры на каждые 500 ВИЧ-пациентов с ВИЧ, зарегистрированных в районе. На октябрь 2018 года, в Петербурге работало десять ОХВИ, где получали лекарства 4171 человек, в то время как СПИД-центр снабжал более 19,6 тысяч пациентов.

В конце октября 2018 года при правительстве Санкт-Петербурга состоялось заседание координационного совета по проблемам ВИЧ/СПИДа, по результатам которого было принято решение увеличить число ОХВИ до 18. Администрациям еще восьми районов рекомендовали организовать такие отделы на базе одной из районных поликлиник.