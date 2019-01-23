Господа олигархи, с вас по миллиону!

15:34

Посмотрите не на красивые офисы, сытые и довольные лица моих коллег в Москве, а на реальную жизнь в провинции

Давайте говорить откровенно, господа. В сторону всю эту юридическую риторику!

Вы - олигархи - такие же «государевы люди», как военные и спецслужбы, чиновники и учителя. Раз государство передает вам недра, заказы, оплачивает вашу работу, то как бы все это ни называлось «коммерческой деятельностью», а вы акционерами и генеральными директорами, вы все – часть государственной структуры.

Не самая глупая часть, надо сказать. Но есть одна проблемка – в шахматы наверняка играете, а в жизни смотрите вперед только на один шаг. И думаете, что раз на вашем участке работы все в порядке, то вроде как все остальное – не ваше дело. И вообще, некорректно лезть «в чужую епархию».

Так вот, я - самый обычный человек - вам, небожителям, напомню прописную истину: если прорвало канализацию, а сантехник свои функции не выполняет, то хотите - не хотите, чинить надо тем, у кого есть хоть какие-то навыки. Или смотрите, как постепенно дом наполняется фекалиями и продолжайте жить в этом.

Несколько слов о «сантехнике» скажу. Может, это просто вирус наподобие СПИДА такой незаметный, но головы чиновников и законодателей он поражает со скоростью эпидемии. Они считают, что дети, их здоровье - это вопрос только семьи, в которой они родились, а государству будущие взрослые, здоровые, способные полноценно работать, не нужны.

Те, кто должен помогать развитию медицины в стране, не только не выполняют свои обязанности, но теперь нашли обоснование своему попустительству. Итак, у «сантехника» под влиянием «вируса» случилось «короткое замыкание». Он нагло заявил, что деньги брать будет, а работать – нет. И ничего в ближайшее время с этим сделать нельзя. «Канализацию» прорвало давно, и ситуация ухудшается с каждым годом.

Наш дом Россия - общий, хоть и живем мы с вами на разных «социальных этажах». И вы, учитывая, что у вас крупные структуры, более чем кто-либо другой заинтересованы в хороших работниках. Если так дальше пойдет, то у вас будет только один выход: выращивать смену на производствах, начиная с рождения - свои собственные детские сады и школы, медклиники и полноценные корпоративные университеты, а не курсы повышения квалификации, как сегодня.

Что, догоним и перегоним японцев?

Вопрос к вам, господа экономическая элита России: вы действительно собираетесь решать проблемы по мере их поступления? Или, может быть, пора вспомнить свои навыки игры в шахматы?

Соседи не обязаны любить друг друга, но вполне могут собраться и починить, где прорвало, вместе. Вы умны и умеете договориться, иначе бы не стали теми, кем вы стали. У любого из вас больше ресурсов, чем у населения крупного города. Вам все «карты в руки».

Я, конечно, на себя много воли взял – говорить за все население России. Скажу дальше, что нам от вас, государственных людей, нужно: возьмите на себя развитие медицины в России. Вы умеете зарабатывать деньги и сделаете все так, что и проблемы решите, и сами в накладе не останетесь. Это – первое.

И второе: сотням тысяч российских детей помощь нужна уже сегодня. Помогите спасти детей, которым не могут собрать деньги на лечение родители и благотворительные фонды!

Для погружения в тему я готов предоставить вам все условия. Наш Фонд социальной поддержки детей и инвалидов всех категорий «Попечительство и забота» занимается вопросами сбора средств на лечение детей. Также проводим инклюзивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями. В том числе и всероссийского масштаба.

За год работы мы добились того, чего многие фонды не добились за годы. Например, мы были единственным фондом с Ростовской области, приглашенным на празднование тридцатилетия Всероссийского общества инвалидов и на вручение премии Филантроп.

Так что посмотрите не на красивые офисы, сытые и довольные лица моих коллег в Москве, а на реальную жизнь в провинции, погрузитесь в тему и помогите реальным людям. Зайдите к нам на сайт - вы увидите лица тех, кто без вашей помощи никогда не сможет сам встать на ноги.

Сейчас мы собрали деньги на лечение только 4 детям из 30. Помощь нужна срочно. И еще сотни на очереди.

Выбор проекта, конкретных людей, жесткий контроль за расходованием средств – ваше полное право. В любой момент ваш аудитор будет допущен ко всей документации и сможет пообщаться с любым, кто должен был получить эту помощь по документам.

Итак, дамы и господа, что решил каждый из вас?

Готовы помочь - контакты ниже. Рады видеть вас в попечительском совете нашего фонда. Поверьте, скучно не будет. Напрягите одного из ваших подчиненных. А захотите сами посмотреть, как ваши деньги расходуются – заезжайте в любое время. Для желанного гостя или гостьи вода и заварка всегда найдутся.

С уважением,

Николай Анисимов,

президент Фонда социальной поддержки детей и инвалидов всех категорий "Попечительство и забота"

Контакты:

+7 (8634) 45 47 27

+7 (951) 824 77 34

https://popechitelstvo-zabota.ru

FOND@POPECHITELSTVO-ZABOTA.RU

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