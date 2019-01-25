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В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу

14:16 25.01.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Красноярские ученые недавно объявили самой полезной в мире рыбой боганидского гольца, который обитает в озерах Сибири.

"Заключение наших коллег из Российской академии наук заслуживает внимания", - сказал в интервью "Российской газете" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

- Но гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного.

Но есть другие ценные в этом смысле виды. Например, сардина иваси, известная еще в советские времена. Мы недавно возобновили ее промысел. Так вот, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3.

Илья Шестаков также сообщил, что собирается поручить отраслевым институтам проанализировать ситуацию и составить рейтинг самых полезных видов рыб, обитающих в России.

Темы: Питание и диеты, Здоровье, Рыболовство и морские промыслы
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Комментарии читателей
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25.01.2019, 17:12
Гость: Крутой

Задолбали горбушей и красной икрой. Требую вернуть на прилавки спинку минтая без головы и селёдку с икрой в брюшной полости. Самая полезная рыба та, которую можно купить в магазине по приемлимой цене без толстой корки льда.
25.01.2019, 15:24
Гость: Яна

Самая полезная рыба - колбаса! А Росрыболовство - воровство и коррупция!
25.01.2019, 15:08
Гость: ы

точно, хана боганидскому гольцу
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