В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу
Красноярские ученые недавно объявили самой полезной в мире рыбой боганидского гольца, который обитает в озерах Сибири.
"Заключение наших коллег из Российской академии наук заслуживает внимания", - сказал в интервью "Российской газете" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
- Но гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного.
Но есть другие ценные в этом смысле виды. Например, сардина иваси, известная еще в советские времена. Мы недавно возобновили ее промысел. Так вот, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3.
Илья Шестаков также сообщил, что собирается поручить отраслевым институтам проанализировать ситуацию и составить рейтинг самых полезных видов рыб, обитающих в России.