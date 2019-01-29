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Минтруд предложил отменить бесплатные медосмотры офисным работникам

11:42 29.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минтруд предложил внести изменения в Трудовой кодекс и исключить работу за компьютером из числа вредных факторов, требующих периодических медицинских осмотров, пишет "Интерфакс".

По мнению чиновников, обязательное медобследование для офисных работников является избыточным.

В статье 213 Трудового кодекса говорится, что работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для определения пригодности и предупреждения профессиональных заболеваний.

В свою очередь в приказе Минздравсоцразвития N302н приводится перечь таких работ, где в пункте 3.2.2.4. отмечается, что сотрудники, работающие за компьютерами, должны 1 раз в 2 года проходить осмотр у невролога и офтальмолога.

В настоящий момент инициатива Минтруда находится в стадии обсуждения, планируемый срок вступления в силу - август 2019 года.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 20:35
Гость: Макар

Не патриотично. Очень не патриотично.
29.01.2019, 17:21
Гость: *

Ну, неудобняк получается, поскольку даже Гитлер не дошел до объявления полного запрета образования на оккупированных территориях, и начальное образование даже план "Ост" не занулял... Хотя нынешним гауляйтерам лавры Коха явно не дают спать спокойно!
29.01.2019, 16:39
Гость: такс

Пошёл менять права а мне сказали что надо обязательно за 3,5 ой тысячи сделать томограмму головного мозга плюнул и отказался от категории Пускай в тюбетейках ездят за рулём грузовиков
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