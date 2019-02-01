Навальный решил попиариться на фейке о детском питании

13:50

Алексей Навальный решил в очередной раз создать «сенсацию» из ничего ради пиара

По сообщениям СМИ, глава ФБК собирал и платил массовке из якобы напуганных родителей, чьи дети «заболели», питаясь в школьных столовых.

Накануне блогер выпустил видео о ЧП в одном из дошкольных учреждений. Там сообщалось, что в детском саду при школе №1200 в Новокосино «произошла вспышка дизентерии». Из-за этого его закрыли на карантин, а Роспотребнадзор начал проверку.

По словам ведущей Любови Соболь, 23 ребенка "заразились" инфекционным заболеванием шигиллез. После эпидемия якобы распространилась и на другие детсады, а проблему стали утаивать. Официальных подтверждений этому Соболь не представила, зато нагнала ужаса на подписчиков.

Зато помощница Навального пообщалась с якобы родителями пострадавших детей, приглашенных на съемки почему-то в один из фудкортов ТЦ. Все в один голос твердили, что их дети отравились едой, а анализы представляли из частных клиник, а не из госучреждений. А это несколько подозрительно.

СМИ удалось выяснить, что эти обстоятельства: встреча на фудкорте, бумаги из лабораторий, а не из поликлиник - вовсе не случайность. Ведь большая часть пригашенных «мамочек» - просто массовка, пришедшая туда за деньги.

Одна из присутствующих там девушек постоянно участвует в массовках. Она же показала СМС-рассылку, в которой проговаривались условия и оплата за их "работу". Ей необходимо было поставить подпись под обращением и вести себя как можно более эмоционально.

За историю про отравление едой из "Конкорда", который, по информации СМИ, принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, обещали дополнительный бонус.

Девушка рассчитывала засветиться перед камерами журналистов и получить деньги, но в итоге никто не приехал. Были только организаторы и массовка из 20 человек. Другая "мамочка" поделилась, что эти собрания проходят не в первый раз, но народу собирается мало. Организаторы из-за этого обычно очень недовольны.

Видимо, это и породило слухи о якобы 500 отравившихся. Однако официальных подтверждений этому нет. Зато в ролике Навального говорится, что заболевания якобы регистрировались еще и в январе. По словам источника из здравоохранения, это бред, потому что иначе бы детсады закрыли на карантин.

Кроме того, в видео также говорят, чтобы представители "Конкорда" якобы не принимали участие в организованных встречах с родителями. Они были и даже отвечали в соцсетях.

В сложившейся ситуации, чтобы положить конец лжи, лучше всего обратиться к официальным источникам. Так, в Роспотребнадзоре заявили, что в декабре к ним поступило около 200 жалоб на заболевания кишечной инфекцией, но ни один диагноз не подтвердился. В январе жалоб не было.

По словам главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, в столице нет эпидемии. Поэтому лжерасследование Навального - это очередной повод попиариться на якобы "громкой" ситуации.