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Эпидемия гриппа и ОРВИ охватила 43 региона России

11:34 5.02.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в 43 российских регионах. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе. Тогда специалисты фиксировали превышение допустимого порога в 23 регионах.

Представитель Роспотребнадзора рассказал, что из-за роста заболеваемости в России временно закрыты 2694 школы и 816 детских садов.

Эпидемический порог — это предельное количество случаев заболевания какой-либо болезнью, превышение которого считается началом эпидемии.

Во время повышения заболеваемости ОРВИ эксперты рекомендуют носить вне дома медицинскую маску, при этом ее следует менять каждые три часа. Кроме того, необходимо регулярно мыть руки и лицо, промывать носовые ходы, а при ухудшении самочувствия оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Темы: Вирусные заболевания и их лечение, Грипп и ОРВИ, Здоровье
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 14:23
Гость: Время Ч.

"Дурни, хоть бы сравнили диаметр вируса с диаметром дырки в марле!" (М.Задорнов)
05.02.2019, 13:15
Гость: SL

КаааааК?!!! Недавно скворцова перед экранами телевизоров, вешала лапшу на уши царьку страны, что грипп побежден, а тут?!!!
05.02.2019, 12:31
Гость: Трезвый

вывод. Любая эпидемия гриппа это огромные доходы фарм компаний и даже маски в два слоя или промывания носов всего лишь старт к походу в аптеку. Кроме того многие смазывают носики антибиотиками не понимая что ни маски,ни чистые носики и мази не препятствуют заряжению вирусом. Впрочем есть природное вещество как прополис которое убивает вирусы и может реально оказать помощь в предохранение этого опаснейшего заболевания. Нужно знать что самое лучшее средство против вируса гриппа это закаливание и здоровый образ жизни хотя и тут можно заразиться,но болезнь переносится легче,а иммунитет сохраняется дольше. Будьте здоровы назло тем кто наживается на вашем здоровье придумывая и распространяя новые болезни и препараты против них.
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