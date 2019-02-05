Эпидемия гриппа и ОРВИ охватила 43 региона России

11:34

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в 43 российских регионах. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе. Тогда специалисты фиксировали превышение допустимого порога в 23 регионах.

Представитель Роспотребнадзора рассказал, что из-за роста заболеваемости в России временно закрыты 2694 школы и 816 детских садов.

Эпидемический порог — это предельное количество случаев заболевания какой-либо болезнью, превышение которого считается началом эпидемии.

Во время повышения заболеваемости ОРВИ эксперты рекомендуют носить вне дома медицинскую маску, при этом ее следует менять каждые три часа. Кроме того, необходимо регулярно мыть руки и лицо, промывать носовые ходы, а при ухудшении самочувствия оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.