16:35

Как так получилось, что болезнь, для победы над которой так много сделали советские врачи, вновь угрожает Европе?

В самых антироссийских соседях РФ – Грузии и Украине – свирепствует эпидемия заболевания, еще недавно считавшегося почти экзотическим, – кори. Пропагандисты обвиняют в этом «руку Москвы», подбирая откровенно бесстыжие доводы.



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В конце лета 2018 года Всемирная организация здравоохранения заявила о десятикратном росте заболеваемости корью на европейском континенте. Крупные очаги зарегистрированы в Греции, Италии, Сербии, Франции, Черногории, на постсоветском пространстве.

Всего за полгода уже почти искорененное, но опасное и крайне заразное заболевание было диагностировано у 41 тысячи человек. В ВОЗ политкорректно заметили, что основной источник заражения – неблагополучные слои населения в Восточной Европе.

Можно было бы выразиться четче, ведь 23 тысячи из 41 тысячи заболевших к тому моменту были гражданами Украины. Уже к августу счет заболевшим украинцам перевалил за 28 тысяч. При этом, как выяснили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), количество привитых от кори детей на Украине составляет всего 42%. Это чуть больше, чем в Судане.

Одной лишь констатацией ужасающих фактов в ЮНИСЕФ не ограничились и отправили Киеву 400 тысяч вакцин от кори. Сейчас, по подсчетам местного минздрава, в стране 800 тысяч вакцин.

Специалисты настаивают, что нужно на полтора–два миллиона больше, причем именно от кори, тогда как минздрав располагает прививками типа «три в одном» или КПК (корь, паротит, краснуха), которые чаще вызывают осложнения.

Чуть позже ВОЗ впервые в своей истории официально признала отказы от вакцинации одной из основных угроз для человечества, поскольку они сводят на нет весь прогресс в борьбе с инфекционными заболеваниями типа той же кори, которая фигурировала в заявлении в качестве основного примера.

Кто же виноват в отказе украинцев от вакцинации, которая превратилась в угрозу для всего мира? Разумеется, агрессивная Россия, ведущая против молодой демократии гибридную войну.

Именно это следует из материала, размещенного в журнале The Lancet. Это не просто цензурируемый научный журнал, это одно из наиболее авторитетных медицинских изданий мира. И теперь там, глазом не моргнув, утверждают, что украинцев отговорили от прививок российские тролли.

Понятно, что это чушь, а по меркам The Lancet – чушь непростительная. Это останется чушью даже в том случае, если представить, что все остальные обвинения в адрес России о вмешательстве куда угодно вдруг являются правдой.

Дело в том, что статья The Lancet опирается на американское исследование, где утверждается иное. В частности, его авторы заявляли, что Москва пыталась «вбить клин» и «внести сумятицу», но не на Украине, а в Америке, отговорив часть американцев от прививок с помощью запущенных в социальные сети ботов, часть из которых прививки хвалила, а другая часть ругала.

Это смелое утверждение сделано на том основании, что некоторых из ругающих или хвалящих прививки ботов минюст США обвинил в распространении «фейковых новостей», призванных повлиять на американские выборы.

Видимо, у The Lancet есть инсайд, согласно которому «русские боты» вносили смуту еще и в ряды наивных украинцев, причем на английском языке, поскольку в рамках исследования анализировались только англоязычные записи.

Кстати, в США действительно отмечается вспышка кори, которую, как считалось, там победили еще в 2000-м. Однако речь идет менее чем о тысяче человек на всю огромную страну против десятков тысяч заболевших в Европе. Причина известна – мигранты из неблагополучных стран.

Но вернемся на Украину. В реальности резкое падение уровня вакцинации (в советское время – тотальной) там началось после 2008 года. Газета «Взгляд» подробно разбиралась в причинах этого. Если при позднем Ющенко главной причиной этого выступал бардак, а при Януковиче – коррупция, то после 2014 года не только бардак и коррупция, но и принципиальный отказ украинского минздрава от закупки вакцин у основного (что теперь уже в прошлом) поставщика – России.

На смену российским в страну впоследствии пришли препараты из Индии, как считается, более низкого качества.

Кроме того, на Украине традиционно активны т.н. антипрививочники, что является следствием распространенности сект, популярности разного рода эзотерических учений и повышенной религиозности населения. Именно «антипрививочников» ВОЗ, напомним, признал одной из главных угроз для человечества.

Впрочем, не будем переоценивать их роль, поскольку роль коррупции, безденежья и неэффективного управления на Украине гораздо более значима. И вину за это на «российскую пропаганду» или «инспирированную войну» свалить не получится, тем более что больше всех страдают от кори Галиция (особенно Львовская область) и портовая Одесса.

Весьма показательный очаг вспыхнул в самом известном следственном изоляторе страны – киевском СИЗО номер 13. Вот что заявил изданию «Cтрана.ua» один из отпущенных арестантов:

«Никого из заболевших не вывозили для стационарного обследования, просто изолируют «хаты», где они сидят. Всех, кто контактировал с подхватившими заразу, фактически «задраили» в камерах – не выпускают на прогулки, запретили им свидания и передачи с воли, местную еду передают через окошко. Ставят табличку на камеру и замуровывают там. При этом лекарств никаких не дают, а на все СИЗО одна медсестра».

В целом по стране ситуация также безрадостная. С конца декабря по середину января заболело 8,5 тысяч человек, более половины из которых дети. За последнюю неделю – еще 3,3 тысячи человек. Пятеро заболевших умерли.

Нельзя сказать, что украинский минздрав с таким специфическим специалистом, как Ульяна Супрун, во главе вообще ничего не предпринимает. Например, еще в прошлом году была объявлена бесплатная вакцинация населения, а на февраль запланировали тотальную вакцинацию в школах, предполагая начать с многострадального Львова.

Правда, недоброжелатели Супрун (а их на Украине миллионы) уверены, что для столь запоздалой меры неслучайно выбрано столь неудачное зимнее время: главная задача минздрава – израсходовать купленные по дешевке вакцины, чей срок годности уже истекает.

При всем при этом киевские власти только готовятся объявить об эпидемии. Грузия, где темпы заболеваемости вдвое ниже, об эпидемии уже объявила. Сакартвело стала второй в Европе по воспроизводству кори. А в соседствующей с ней Северной Осетии заболеваемость подскочила в восемь раз.

Что же остальная Россия? За 2018 год уровень заболеваемости корью составил 17,3 на 1 млн населения при 849 на Украине и 396 в Грузии.

«В отличие от европейских стран, ситуация по кори стабильная, несмотря на определенное увеличение числа заболевших», – заявляют в Роспотребнадзоре. Только вот «определенное увеличение» – это почти в 13 раз, если сравнивать с ситуацией годом ранее.

Как и везде в мире, заболевшие в России не были привиты. В ведомстве уточнили, что речь идет преимущественно о все тех же «антипрививочниках» и «лицах без определенного места жительства», а заразили их приезжие из-за рубежа. В том числе, разумеется, с Украины, как это было недавно в Нижегородской области.

То есть страны «новой демократии», выбрав «западный путь развития», страдают от инфекций, побежденных еще в СССР, и несут эту возрожденную угрозу по безвизу на Запад и в Россию.

Знают ли «международные партнеры» Киева о том, какую опасность представляет теперь Украина? Конечно, знают. Еще в прошлом году Центр по контролю и профилактике заболеваний США присвоил поездкам на Украину 1-й уровень опасности, а Польша объявила о намерении запретить въезд на свою территорию украинцам, которые не были привиты от кори.

Учитывая, какую роль сыграли эти государства в государственном перевороте 2014 года и активность их фармакологических компаний на современной Украине, можно утверждать, что у границ России был искусственно создан эпидемиологический очаг. Так получилось, что на Европу его пламя перекинулось быстрее, но непосредственная угроза для здоровья российского населения нарастает буквально с каждым днем.

Автор: Игорь Полежаев