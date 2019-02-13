Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 48 субъектах России

09:18

За неделю в России увеличилось количество регионов, в которых превышены пороги заболеваемости по гриппу и ОРВИ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 48 субъектах РФ, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту РФ - в 11 городах", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в целом на территории РФ отмечается широкое географическое распространение заболеваемости ОРВИ и гриппом".

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о превышение эпидпорога в 43 регионах страны, еще за неделю до - в 23 регионах.

Роспотребнадзор сообщает, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов наибольший удельный вес составляют вирусы гриппа типа А, среди которых превалирует А(H1N1)09, также известный как свиной грипп.

Продолжают циркулировать респираторные вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие), но доля их снижается, отмечают в ведомстве.