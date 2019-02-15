В России разработали мобильное приложение для пациентов после инсульта

11:21

Специалисты логопедической службы Городской больницы №40 в Санкт-Петербурге разработали специальное приложение для помощи пациентам с тяжелыми речевыми расстройствами после инсульта, пишет РИА Новости.

Приложение пока дотупно только для пользователей смартфонов, работающих на iOS. "Приложение называется "Афазиям.Нет", оно предназначено для пациентов с выраженной афазией (тяжелыми речевыми расстройствами), которая носит приобретенный характер и часто возникает после инсультов или черепно-мозговых травм", - рассказали разработчики.

Отмечается, что приложение уже показало свою эффективность в качестве дополнительного метода речевой реабилитации.