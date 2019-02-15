]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

В России разработали мобильное приложение для пациентов после инсульта

11:21 15.02.2019
Скриншот из AppStore
Материалы по теме:

Специалисты логопедической службы Городской больницы №40 в Санкт-Петербурге разработали специальное приложение для помощи пациентам с тяжелыми речевыми расстройствами после инсульта, пишет РИА Новости.

Приложение пока дотупно только для пользователей смартфонов, работающих на iOS. "Приложение называется "Афазиям.Нет", оно предназначено для пациентов с выраженной афазией (тяжелыми речевыми расстройствами), которая носит приобретенный характер и часто возникает после инсультов или черепно-мозговых травм", - рассказали разработчики.

Отмечается, что приложение уже показало свою эффективность в качестве дополнительного метода речевой реабилитации.

Темы: Apple, IT-технологии, Инсульт и его профилактика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.